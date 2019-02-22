許富凱摸曹雅雯美背誇好滑
許富凱（右）、曹雅雯昨在記者會上互餵湯圓，相當逗趣。（陳俊吉攝）
許富凱、曹雅雯21日宣布分別將於4月20、21日在信義劇場Legacy MAX開唱，他們從17歲相識至今，私下感情很好，曹雅雯表示在外演出常穿裙子、較露的服裝，當風很大時，許富凱貼心提醒她避免曝光，他提到曾摸過曹雅雯的美背，直說：「她背的皮膚超滑，很喜歡，我都跟她說讓我碰一下。」曹雅雯表示：「我就讓他碰啊，反正這麼熟，我不介意。」
許富凱現在已單身13年，曹雅雯則是單身5年多，他們約定好直到45歲未找到對的人，2人乾脆成為「老來伴」，曹雅雯笑：「跟他不是姻緣，就是有緣。」他們也討論未來買一層2戶的房子，互相陪伴。外界總把他們誤認為情侶，先前有20歲的歌迷見到曹雅雯頻問：「許富凱不是你老公嗎？我以為你們結婚很久。」讓她無奈澄清「我沒結婚，單身。」
個唱會22日開賣
許富凱談到將開唱，這次想模仿費玉清在台上大講黃色笑話，逗樂觀眾，昨表示仍在減肥中，他身高177公分，體重63公斤，最胖曾胖到68公斤，笑說：「那時候太難看，人要有羞恥心。」他自認超愛吃肉，減肥方法是晚上僅吃肉。此外，許富凱、曹雅雯的演唱會在22日開賣，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富及OK便利商店。
(中國時報)
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