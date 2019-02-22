老蕭陰陽眼 演被鬼駭很不熟
老蕭（左）劇中幫沈海蓉催眠。
蕭敬騰（老蕭）在公視影集《魂囚西門》飾演心理醫師，劇中因從美國回來，對台灣的諮商環境不適應、個性易暴衝，診間沒有活人求助，反倒吸引阿飄一直上門。新1集中，除了有阿飄大鬧診間、東西滿天飛的畫面，也有老蕭為鬼諮商、催眠等橋段。
戲外，老蕭從小有陰陽眼，看過七爺、八爺，因此要演出撞鬼的驚嚇，反而是他最不熟悉，而且需要特別揣摩部分，算是另類演出經驗。
老蕭談起跟同戲演員對戲，資深演員沈海蓉給他的感覺像親奶奶一樣，詹宛儒飾演的女鬼瑪麗只出現在鏡子裡，像是一則寓言，合作的過程覺得她很可愛、像小孩。
豐富角色更鮮明
被問到片場有沒有阿飄？老蕭說，「沒有，我們片場很乾淨、很好」，也坦言不大喜歡談自己看得到鬼的事，怕別人覺得不好、以為是神經病。
老蕭經紀人透露，原著中故事精采，唯一不精采的就是男主角，原著中只是個不修邊幅、串起整個故事的心理醫師，改編為電視劇之後，老蕭和導演讓角色特質變得更立體鮮明。
(中國時報)
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