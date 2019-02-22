黃子佼怕觸景傷情不敢回家
元氣生病期間孟耿如工作之餘細心照顧。（取材自臉書）
黃子佼養了18年的愛犬元氣日前因病離世，21日開工錄製華視《超級同學會》，他表示愛犬已於15日離世當天火化，目前骨灰放在家裡，將再擇日把骨灰灑在大地，讓愛犬回歸大自然。
他感慨說，愛犬在前年生病倒下時就有心理建設，去年能再站起來對他來說也是奇蹟，當時還為了照顧愛犬，與未婚妻孟耿如2人每天往返家裡與工作場合間，現在愛犬走了時間變多卻不想一個人待在家裡，工作結束就會到處晃晃。
他從元氣出生就開始養，早已把牠視為家人，「且歷任女友都有參與過，但這5年都是由我跟孟耿如一起照顧，常為了元氣還會有小鬥嘴。」
元氣生病這一年，為了照顧牠2人互相協調調度時間，元氣的離世對彼此來說都算是解脫了，朋友都叫他再養一隻，他坦言沒計畫再養狗。
(中國時報)
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