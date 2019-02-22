《通靈》學姊謝翔雅從小鬼上身
曾在《通靈少女》飾演正妹學姊獲關注的謝翔雅，從小也有通靈體質，國小曾被好兄弟拖下海，「看到有隻腐爛的手把我抓下去，雖然當時我被救上岸了，但從此『她』就一直跟著我，我也能看到其他的好兄弟，直到高中『她』才離開。」
謝翔雅苦笑，因為這靈異體質，讓她出道後在片場常碰到「來看戲的好兄弟」，身體也因此變差，小感冒都可能變得嚴重，每次拍戲過程幾乎都會住院或發高燒到醫院吊點滴，症狀直到她拍《通靈少女》遇到一位師父，才把她的「鬼眼」關起來。
她表示，前不久拍攝台視、東森《愛情白皮書》碰過幾次靈異事件，為了造型將平安符拿下，2次都碰上「好兄弟」。當時她和王淨對戲，她和攝影師都聽到有個女生發出尖銳笑聲，並從走廊快步跑過去的聲音，其他人都沒聽到。
在劇組殺青宴上，她在廁所內看到隔壁間霧面牆上有人影移動、還有聲音，但她上完廁所卻發現隔壁完全沒人，在廁所外等她的經紀人也說沒有任何人進出，讓她當晚嚇到不敢再進廁所。
(中國時報)
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