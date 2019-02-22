林青霞傳嫁秦漢 高愛倫獲第一手回應
資深媒體人高愛倫日前上中視《改變的起點》受訪，提到當年跑新聞時，每天8個影劇新聞版面中，至少有5個頭條是由她來負責執筆，也因此讓她與不少藝人建立出好交情。
高愛倫年前出新書《此刻最美好》，在籌備期間力邀天后林青霞幫她寫序，卻沒想到林青霞答應她之後就沒下文，「她拖拖拉拉，書的封面印出來了，我寄給她，她才想到要寫序這回事！」前陣子傳出林青霞和秦漢祕婚消息，她是台灣第一個和林青霞通上話的媒體人，當下就證實沒這回事，足見與林青霞長達40年的好交情。
曝甄珍太好騙
高愛倫表示，從事新聞工作幾十年，處理過大大小小的新聞，也採訪過天王、天后級的大咖藝人，但從沒聽過有關於甄珍不好的評語，或有人跟她有任何的不愉快，節目中她透露，甄珍個性太大方又太慷慨，「守不住錢！」對此她曾提醒過甄珍，「妳要做任何決定前，可不可以先問我？妳呀！真是太好騙了，我如果沒騙妳一點錢，簡直對不起我自己！」
但甄珍一開始看到她的訊息，還透過微信每天跟高愛倫回報：「我有好好守住我的錢。」只是過沒幾天又回她說：「我又沒錢，我幹麼每天念著要好好守錢？」讓高愛倫哭笑不得。
(中國時報)
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