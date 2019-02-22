廖科溢尋三寶 1秒被丟包

2019年02月22日 01:42 中國時報 報導涂育晨

阿蒂特蘭湖，被喻為是世界最美湖泊之一。（亞洲旅遊台提供）

瓜地馬拉市不僅是中美洲的第一大城，也是古馬雅大城市的所在地，亞洲旅遊台《溢遊未盡》今（22）日播出四季如春的瓜地馬拉市，尋找當地三寶、瑪雅殿堂提卡爾，一訪古城文化。

此行第一站來到中央市場，沒想到才一進市場，主持人廖科溢隨即被夥伴丟包，追上才發現原來是女團員看到馬雅服飾都跟失心瘋一樣，還沒找到三寶就先淪陷，由於服飾店沒有試衣間，只能拿帆布遮擋試衣，廖科溢也發揮了暖男個性幫忙拿起帆布，不改幽默的說：「果然，生命會自己找到出路。」試衣完後就直衝市場地下2樓繼續尋找。

摸黑爬提卡爾金字塔

瓜地馬拉三寶是指瓜地馬拉風味的牛肉湯、酸菜醬豬腳，及蔬果燉雞，大夥在這裡吃的不亦樂乎，還吃出心得，直說瓜地馬拉美食十分接近亞洲口味，廖科溢建議大家：「來到這邊一定要空著肚子來，再滿載而歸。」

為了傳說中的「馬雅殿堂」提卡爾，團隊清晨就動身前往500公里外的佛羅雷斯市，天色還沒亮就摸黑爬上提卡爾金字塔，希望能看見太陽的第一道曙光，可惜的是起了大霧，雖沒能看到日出，不過能親眼看見一號神廟，及其他宏偉的馬雅遺跡，也算是收穫滿滿。《溢遊未盡》每周五晚上9點播出。

(中國時報)