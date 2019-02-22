吳汶芳走朝聖之路累到沒豔遇

2019年02月22日 01:42 中國時報 蔡琛儀 ）

吳汶芳和朋友從葡萄牙的波爾圖走到目的地、西班牙的聖地牙哥康波斯特拉古城。

吳汶芳日前和朋友們以步行的方式完成「朝聖之路」，從葡萄牙的波爾圖走到西班牙的聖地牙哥康波斯特拉古城，足足走了240公里，讓她大鐵腿，還累到「雷達」故障，導致此趟完全沒有發展到異國戀。

某一晚吳汶芳在學西班牙文，因發音怪怪的，一位智利小帥哥主動跳出來教她，還教她下西洋棋。後來，她到了西班牙剛好遇上當地的游泳比賽，其中一位健壯的帥氣選手主動約他們出去喝一杯，但吳汶芳想到隔天要早起打槍，對方不氣餒表示：「如果想學西班牙文，我隨時都OK，可以來敲我的門！」但她仍沒有行動，朋友虧她：「剛剛那位一直在看妳，妳是不知道嗎？」她才驚呼：「有嗎！我太累了，雷達都斷掉了啦！」

吳汶芳此行走精打細算「小資」行程，機票和兩周食宿花費約6萬元，剩下的錢買了一瓶20年的紅酒回家孝敬爸爸，「因為過年都不在家，爸爸有點不高興，我一下機就奔回家，送上好酒，爸爸原本想唸我，後來就沒事了。」

只是她一回台北竟然水土不服，開始鬧腸胃炎，讓她自虧：「看來我很適合歐洲生活，該快點再回去了！」

(中國時報)