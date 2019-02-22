櫻花季提早綻放 日韓觀光客來台朝聖

2019年02月22日 01:42 中國時報 黃唯淯 報導

國人這些年來相當著迷出國賞櫻，每年賞櫻帶來的周邊商機相當龐大，但很多人不曉得台灣也有私房賞櫻景點，還是日韓觀光客指定的必去地。

位於淡水無極天元宮的賞櫻點，今年因暖冬效應，櫻花開得特別早，有的櫻花樹甚至年前就已盛開，真的不用等到3月底特地跑去日本和其它人搶賞櫻點。該處櫻花盛開程度，足以媲美京都櫻花花海，也是日韓遊客來台遊玩時指定的景點之一。

另外，如鄰近淡水的三芝也有櫻花季，青山路上的山櫻花早已盛開，而三生步道所種植的400顆吉野櫻也即將於2月底、3月初綻放。綿延近2公里的櫻花步道相當浪漫。此外，樹林也是賞櫻花必去的景點之一，尤其靠近大同山的櫻花林步道，就種植了超過3、400顆山櫻花，現已經開了8成，在健行的過程中，就能欣賞盛開的櫻花，相當詩情畫意。

誰說賞櫻一定要花大把錢買機票飛去日本？現在在台北，就能讓你享受到無限的賞櫻的美好與浪漫。

(中國時報)