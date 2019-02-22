櫻花季提早綻放 日韓觀光客來台朝聖
國人這些年來相當著迷出國賞櫻，每年賞櫻帶來的周邊商機相當龐大，但很多人不曉得台灣也有私房賞櫻景點，還是日韓觀光客指定的必去地。
位於淡水無極天元宮的賞櫻點，今年因暖冬效應，櫻花開得特別早，有的櫻花樹甚至年前就已盛開，真的不用等到3月底特地跑去日本和其它人搶賞櫻點。該處櫻花盛開程度，足以媲美京都櫻花花海，也是日韓遊客來台遊玩時指定的景點之一。
另外，如鄰近淡水的三芝也有櫻花季，青山路上的山櫻花早已盛開，而三生步道所種植的400顆吉野櫻也即將於2月底、3月初綻放。綿延近2公里的櫻花步道相當浪漫。此外，樹林也是賞櫻花必去的景點之一，尤其靠近大同山的櫻花林步道，就種植了超過3、400顆山櫻花，現已經開了8成，在健行的過程中，就能欣賞盛開的櫻花，相當詩情畫意。
誰說賞櫻一定要花大把錢買機票飛去日本？現在在台北，就能讓你享受到無限的賞櫻的美好與浪漫。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。