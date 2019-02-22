歐陽娜娜遊走展場 玩心大起

2019年02月22日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

Moncler太空風金屬亮面羽絨衣，風格大膽前衛。（Moncler提供）

Moncler米蘭秀融入多元時尚元素，羽絨衣不再單調，展現多元表情。（Moncler提供）

Valentino設計總監Pierpaolo Piccioli詮釋的Moncler羽絨衣是奢華的晚禮服，風華絕代。（Moncler提供）

Richard Quinn為Moncler操刀的羽絨裝，色彩繽紛充滿活力。（Moncler提供）

盟可睞（Moncler）最近邀請多位年輕新銳設計師加入設計團隊，將羽絨衣帶到一個全新的境界，20日Moncler在米蘭時裝周以「Moncler Genius天才計畫」為主題發表秋冬新裝，邀請同樣是年輕新銳音樂家的歐陽娜娜與會，與來自各國的青年才俊共聚一堂。

歐陽娜娜很小就在音樂領域嶄露頭角，可說是音樂天才美少女，她身穿Moncler紅色寬版針織衫和白色長裙，遊走展場欣賞設計新銳為Moncler操刀的服裝作品，玩得不亦樂乎，可謂青春無敵。

9組設計師聯名掀話題

於米蘭中央車站旁的倉庫全新登場的「Moncler Genius天才計畫」，是以9大空間展的方式進行，男女模特兒在9大展間隨意走動，與賓客直接互動接觸，邀請參與聯名設計的設計師共有9組，包括Valentino設計總監Pierpaolo Piccioli、名模Liya Kebede、日本設計師藤原浩（Hiroshi Fujiwara）、英國設計師Craig Green等，其中設計新銳Richard Quinn與1017 ALYX 9SM的設計師Matthew Williams更在今年首度加入設計團隊，更增添話題。

毛小孩搭上羽絨潮流

除此之外，擔任經典Moncler 1952系列新任掌舵Veronica Leoni和Sergio Zambon也在展場發表新作，品牌專為狗狗設計的Moncler Poldo Dog Couture也追上這波羽絨潮流。

(中國時報)