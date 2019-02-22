前蜘蛛人跑秀 呼應面具主題

2019年02月22日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

GUCCI新裝巧妙融合優雅和怪美，在兩個極端之間遊走。（GUCCI提供）

GUCCI大秀模特兒紛紛戴面具，身穿陰陽混合、衝突混搭的新裝走秀。（GUCCI提供）

模特兒扮演戴上面具的英雄，詮釋衝突混搭的時尚新美學。（GUCCI提供）

GUCCI秋冬大秀模特兒戴面具出場，既神祕又誇飾。（GUCCI提供）

蕭敬騰是GUCCI大秀的座上賓。（GUCCI提供）

欣賞GUCCI大秀之前，必須先敞開心胸、放下成見，如此才能從中體會GUCCI的「美」，男與女、優雅與怪美、蒙面英雄與書呆子，這些區隔分野在GUCCI創意總監Alessandro Michele的眼中是不存在的，唯有把兩個極端不斷的破壞再重組，才是真時尚。

在開秀前，Alessandro Michele先為大家上一堂「說文解字」，他說「Person」（人）和拉丁語「Persona」（面具）的字源是一樣的，演員戴上面具不是為了隱藏遮掩，反倒是為了飾演凸顯劇中的角色，如此角色才有了個性，成為一個「人」。

於是GUCCI大秀上，模特兒紛紛戴上面具，身穿陰陽混合、衝突混搭、詭異誇張的新裝步上伸展台，既是隱藏也是彰顯，看似神祕，其實是另類的誇飾愛現，讓人迷醉。

GUCCI大秀眾星雲集，蕭敬騰、倪妮、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）盛裝與會，前「蜘蛛人」安德魯加菲爾德也以貴賓身分出席，由於蜘蛛人是戴面具的英雄角色，呼應這一季GUCCI的主題，更是令人玩味。

(中國時報)