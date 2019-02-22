老佛爺襯衫控 訂製上千件永遠完美

2019年02月22日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

老佛爺時尚印象鮮明，被當成FENDI Karlito娃娃靈感。（本報資料照片）

時尚部落客uvenio_couture分享卡爾襯衫睡衣照。（擷取自uvenio_couture IG）

卡爾拉格斐是Goyard鐵粉，連愛貓Choupette也擁有該牌專屬餐具。（翻攝Choupette IG）

老佛爺對訂製愛好無極限，為了收藏數百台iPod，曾訂製LV行李箱。（本報資料照片）

卡爾拉格斐個人品牌KUPSOLE休閒鞋，也有招牌的Q版老佛爺。（本報資料照片）

老佛爺卡爾拉格斐過世，但已留下令人難忘的鮮明時尚形象，對穿著極盡挑剔的他，打造強烈黑白形象的行頭也非等閒，像永遠上了漿、直挺挺的高領白襯衫，就是出自於Hilditch & Key訂製工坊；據了解，老佛爺還擁有超過上千件，品牌更直言「這只是最保守的數字」。

黑白Look成招牌

卡爾拉格斐總是穿著招牌的Hilditch & Key高領白襯衫，16歲時就經由長輩介紹認識該牌，老佛爺接受《M》雜誌訪問時說：「穿現成襯衫，簡直是上了刑具。」更在自家官網上坦言，自己有數不清的襯衫與衣領樣衣在這巴黎的工坊製作，「這是我獨一無二的選擇，我為之癡迷且瘋狂，我是個襯衫控。他們還為我製作家用的襯衫式睡衣與白色和服。這裡簡直完美，我沒有見過比這更好的地方。」愛穿訂製襯衫，他甚至也會畫設計圖「指導」設計方向，不少草圖上甚至畫上他的馬尾。Hilditch & Key執行長Steven Miller說，卡爾拉格斐與品牌有著長久的關係，所有工匠都會非常想念他。

至於在白襯衫外，當然就是他最愛的Hedi Slimane西裝，為穿對方設計，努力減掉41公斤，Hedi擔任Dior男裝總監時，卡爾拉格斐曾說：「我連一個扣子都不用動，這比放在浴室的體重計還好用，不是嗎？服裝會說真話。」隨Hedi轉職到Saint Laurent創意總監後，老佛爺也跟著換牌，Hedi近來再跳到CELINE，若卡爾拉格斐仍在，一定力挺新登場的CELINE男裝。

用LV行李箱收藏iPod

卡爾拉格斐數十年如一日的穿著白襯衫、窄西裝、寬領帶與皮手套，配上招牌白髮馬尾，成為眾人熟知的老佛爺印象，這印象近年更讓他轉換出一個Q版樣貌，用在FENDI Karlito娃娃、卡爾個人品牌KUPSOLE休閒鞋設計上，並大受歡迎。

由於老佛爺出遠門總帶著最愛的書籍、紙本、相機、音樂播放設備，加上衣服不穿兩次，讓他曾說：「我的問題是過重，不是我的身材，而是行李箱。」他偏愛使用法國品牌Goyard硬殼行李箱，曾被拍到出國帶14只大箱子，由壯漢扛進超大保姆車。而他也曾多次訂製LV行李箱，以收藏個人數百台iPod，砸重金訂製專屬Monogram箱子收藏。

(中國時報)