繽紛李函 繫出異國風情
每年春上市，新光三越都會根據國際時尚歸納出穿搭趨勢，讓型男、潮女的服飾、配件跟上流行，這季多樣化的纏繞「打結＆繫帶」，與多層次的「拼接玩趣味」是2大主軸，利用絲巾纏繞在髮際、脖子、腰間或提袋，就可創造獨特的個人風格。
台韓混血名模及IG網紅李函Kiwi從2017年起，3度與新光三越合作，透過時尚攝影師林炳存的鏡頭，在有「神山雲霧部落」美名的新竹尖石馬胎部落露營區詮釋「春日情結Tie and Knots」時尚，李函在影片中神韻和肢體自然，時而率性、時而性感，詮釋出繽紛活力和異國浪漫風情的多樣化風格，詳見：https://www.youtube.com/watch?v=
JH9mNhn-7XQ）。
本季6個必備的穿搭元素涵蓋象徵春季野性美的「綁結繫帶風」，復古的「老爹鞋」及「霹靂腰包」、夯了好幾季的「童心趣味小包」今年則持續延燒，不敗的「動物圖紋」、「Oversize丹寧」仍舊吃香。
(中國時報)
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