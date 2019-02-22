繽紛李函 繫出異國風情

2019年02月22日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

每年春上市，新光三越都會根據國際時尚歸納出穿搭趨勢，讓型男、潮女的服飾、配件跟上流行，這季多樣化的纏繞「打結＆繫帶」，與多層次的「拼接玩趣味」是2大主軸，利用絲巾纏繞在髮際、脖子、腰間或提袋，就可創造獨特的個人風格。

台韓混血名模及IG網紅李函Kiwi從2017年起，3度與新光三越合作，透過時尚攝影師林炳存的鏡頭，在有「神山雲霧部落」美名的新竹尖石馬胎部落露營區詮釋「春日情結Tie and Knots」時尚，李函在影片中神韻和肢體自然，時而率性、時而性感，詮釋出繽紛活力和異國浪漫風情的多樣化風格，詳見：https://www.youtube.com/watch?v=

JH9mNhn-7XQ）。

本季6個必備的穿搭元素涵蓋象徵春季野性美的「綁結繫帶風」，復古的「老爹鞋」及「霹靂腰包」、夯了好幾季的「童心趣味小包」今年則持續延燒，不敗的「動物圖紋」、「Oversize丹寧」仍舊吃香。

(中國時報)