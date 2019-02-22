妮可基嫚 輕奢印花裙鎮場
Sandro近年印花襯衫裙大熱，妮可基嫚（上左）出席新片《毀滅者》發表會穿獅頭、花朵圖案的秋季款，該牌春夏推出蝴蝶與金鍊的新設計（右下，1萬6000元）。（妮可／CFP、襯衫裙／Sandro提供）
妮可基嫚、茱莉亞羅勃茲…這些國際級時尚大咖，出席重要新片發表會，一定是去借動輒20多萬元起跳的名牌新衣吧？其實並不一定，藝人還是會偶爾裝親民。像妮可近期宣傳《毀滅者》，就穿上萬元多的法國輕奢品牌Sandro秋季款印花襯衫裙；雖有繁複的獅頭、花朵、弓箭圖案，但藉由節制工整的版面設定，讓妮可展現好氣質。
Sandro春夏探索多元文化，同樣推出印花襯衫裙，但這次改由蝴蝶與金鍊圖案登場，同樣兼顧民族與都會的平衡；至於茱莉亞羅勃茲愛用的西裝，春夏推粉色、駝色款，更顯浪漫。Maje春夏則以巴黎建築為靈感，蕾絲、格紋、花朵設計令人心動。
(中國時報)
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