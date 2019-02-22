2019年02月22日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

蘋果的舊換新限時優惠，以iPhone 6舉例，就能以3萬2900元，入手價值3萬5900元的iPhone Xs 64GB。（蘋果官方網站）

三星Galaxy S10+定價為3萬2900元起、S10為2萬9900元、S10e為2萬4900元。（三星提供）

iPhone換購價一覽表

Galaxy新品上市資訊

三星20日在美國舉行的Galaxy UNPACKED 2019發表會才剛結束，昨（21日）就在台灣舉行發表會，預計首波將在台推出Galaxy S10+、S10及S10e 3款手機，此次定價最高為S10+的特別款5萬2900元，正好跟iPhone XS Max 512GB同價之餘，同時推出舊換新優惠，連拿著iPhone、APPLE Watch的消費者也享回收優惠，而蘋果也在官網默默地把舊換新優惠時間延長至3月31日，兩大手機廠商的銷售戰掀起序幕。

最高可折3萬3100元

此次台灣再次成為三星旗艦機首波開賣的地區，率先推出Galaxy S10+、S10及S10e 3款手機，顏色方面共有絢光白、絢光黑、絢光綠各3色，定價從S10e的2萬4900元起，而S10+特別款則為5萬2900元，正好跟頂規的iPhone同價，但規格卻是最高階的12GB RAM/1TB ROM，比iPhone僅512GB的容量明顯更高。

而且只要搭配3月4日前預購可獲舊換新優惠，可以1支手機、1個平板、1個穿戴裝置作折抵，官方表示最高可折3萬3100元，記者換算下來就等於用整套蘋果商品來折抵，也間接暗示果粉該換新手機的意味，明顯追著蘋果打。

舊款照樣回收

不過以單一手機折抵說，三星推出的舊換新計畫中，回收價最低如iPhone 6S 16GB為2300元，另還加上2500元加碼金額，等於至少省上4800元，就連第1代的APPLE Watch、iPad 4等舊款用品也能回收，加上登錄再送全新價值4990元的Galaxy Buds真無線藍牙耳機，優惠相當吸引人。

而蘋果的舊換新優惠，就是以現有的iPhone作換購，即可獲Apple直營店的折抵優惠，以iPhone 6舉例，能以3萬2900元入手價值3萬5900元的iPhone Xs 64GB，而此次享優惠價的機種僅iPhone XR及iPhone Xs的64GB版本，相對三星的舊換新優惠，明顯彈性沒那麼大，也再次考驗果粉忠誠度。

(中國時報)