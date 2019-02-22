百貨續點火 搶客蓄勢待發

2019年02月22日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

京站今年10周年，有史以來最大的改裝，引入了來自日本、全台獨家的單人燒肉店「燒肉LIKE」，預計4月中下旬開幕。（京站提供）

義联集團斥資370億的「義享天地」，預計今年第4季A館會率先開始試營運，為精品購物廣場及高雄萬豪酒店結合的大型購物中心。（義联集團提供）

新店小碧潭站美河市商場預計樓下1到4樓為IKEA，5樓打造4500坪、以美食餐飲為主的「京站森林食光（暫名）」。（本報資料庫）

自1月初微風南山廣場盛大開幕，2019年還陸續有百貨的盛大改裝，以及全新的百貨開幕，像今年邁入10周年的京站時尚廣場，3月將進行最大規模的春季改裝之餘，第4季小碧潭站的「京站森林食光（暫名）」也將開幕，同期南台灣也將有義联集團的「義享天地」A館盛大開幕，為台灣首家具複合式完整內容的大型購物中心。

京站表示，去年館中的人流全年突破3千萬人，平均一天8萬5000人為西區人流最高的百貨，營業額達65億、成長也達5％之多，總經理柯素吟表示，因今年迎來10周年慶，特別斥資逾5000萬元，於3月至6月進行館中千坪包括B1、2樓的女鞋區和飾品區，以及B3美食廣場的百個櫃位的改裝，更將引進全台獨家、來自日本的單人燒肉店「燒肉LIKE」等獨家店，期待今年能達4％的成長目標。

另外，京站長期籌備的新店小碧潭站美河市商場預計第4季開幕，樓下1到4樓為IKEA的新店，京站則在5樓打造4500坪、以美食餐飲為主的「京站森林食光（暫名）」，期望開幕後業績可達6億元的目標，至於去年於中山站開幕的「爵士廣場」，目前表現都在預期中，5月更將會有新品牌開幕。

南台灣今年戰況相當激烈，除了由興富發建設首打造的森林系「悅誠文創商場」預計在3月底試營運、5月正式開幕以外，最令高雄人期待的，相信是預計會在年底開幕的「義享天地」，目前預計A館也是第4季開幕，當中結合了精品購物廣場以外，還會有迎接觀光客的高雄萬豪酒店，已動工的B館除了上層的商辦空間以外，更會結合科技娛樂、潮流購物，另外還會有全台最大的威秀影城及娛樂中心，為大型複合式的購物中心。

(中國時報)