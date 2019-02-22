小S輕鬆駕馭百元服飾

2019年02月22日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

UNIQLO評估台灣人的穿衣風格，加強T恤設計款，垂墜風圓領T恤390元。（UNIQLO提供）

UNIQLO昨（21日）邀請藝人小S出席「簡單穿不簡單」日常風格穿搭提案發表，身為3個母親的小S，此回現身身材更為勻稱，以圓領T恤搭配牛仔褲，一展她喜好的簡約品味。隨著女兒逐漸成長，許俏妞表演慾旺盛，有無意願也培養二代闖演藝圈，小S妙回「先叫她們念好書，至少當個講話有深度的人。」坦承不會阻礙孩子的夢想，但絕對不幫忙推薦任何機會。

小S從穿戴億元珠寶，到百元休閒服飾，氣質都駕馭自如，她霸氣稱「這才夠資格叫國際巨星。」UNIQLO本季結合市調公司，調查出台灣人衣櫃的單品購買偏好，以短袖T恤和牛仔褲最為常見，因此品牌加強在地化，新推出LINE「U管家」服務，提供個人化褲款推薦，讓UNIQLO愈來愈「接台味」。

(中國時報)