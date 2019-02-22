律師作家不寫推理寫人性

2019年02月22日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

費迪南．馮．席拉赫可說是德國最知名的律師作家。擁有20幾年的刑案辯護律師經驗，他以真實案件為靈感，不說教也不矯飾，以寫實的口吻，講述人深陷低谷中的故事，寫成《罪行》三部曲中的短篇小說，「全世界的犯罪故事都在討論是『誰做的』，但我想寫的不是偵探推理，我關心的是人的性格、動機。人是如何在毫無準備之下，赤裸裸的墜入犯罪的低谷？」

馮．席拉赫解釋，「我做了20幾年的律師，了解一件事：人都是雙面的，沒有一個人是百分之百善良。美國某大學曾做過學術研究，調查中發現，有50％以上的人曾經認真謀畫要殺害別人。傷害人的念頭其實距離我們不遠，打一個耳光，和拿一把刀刺入對方的肚子是一樣的，只是程度上不同。人都希望自己良善，但不一定每次都能成功。」

刑案辯護 搞到憂鬱極限

馮．席拉赫日前來台宣傳三部曲最新作《懲罰》，言談間仍有刑案律師的嚴謹。在書展第一場講座中，他提出對網路時代有如實行「直接民主」的疑慮，更援引法國哲學家伏爾泰在1760年代為冤罪商人尚．卡拉斯（Jean Calas）平反的真實事件，討論法律存在的意義。話中隱含的意思是：我們之所以需要法律，是因為人不一定總是可以當一個善良的人。

馮．席拉赫生於1964年德國慕尼黑，曾經是德國知名的刑案律師，經手過100件殺人案和700件刑案，然而他在無止盡的罪案中感受到自己的極限，「繼續做律師的話，我可能會酗酒或憂鬱，或成為一個憤世嫉俗的人，所以我選擇寫作。」

好友自殺 下定決心改行

另一個寫作的原因則事關馮．席拉赫一位自殺的好友。好友與太太關係緊張時，好友的太太某日卻被陌生人殺害。馮．席拉赫將朋友的故事改寫在《懲罰》中最後一篇〈我的朋友〉，故事主角告訴好友：這不是誰的錯。好友卻說：也許你說得對，沒有罪行，也沒有罪責，但卻有懲罰，沒多久，朋友就自殺了。

於是馮．席拉赫開始寫作，「白天做律師工作，晚上睡不好的時候就開始寫，靠著香菸和咖啡，一寫就是幾個鐘頭。」連續出版幾本暢銷書之後，5年前才真正辭去律師工作，「如果我是一只裝著水的杯子，朋友的自殺，就是讓我覺得自己滿出來的那滴水。從他自殺那時起，我的角色逐漸從一位律師，轉變為作家。」

(中國時報)