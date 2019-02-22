納粹祖父 讓他從小理解「責任」
身為暢銷律師作家，作品翻譯成30多種語言，費迪南．馮．席拉赫卻有一位納粹祖父。他的祖父巴爾杜爾．馮．席拉赫曾經是希特勒青年團領袖，戰後因此入獄坐牢，出獄時他才2歲。雖然家族中不避諱討論祖父當年的惡行，讓他逐漸明白祖父的特殊身分，卻也讓他困惑：為什麼一個人可以懂得欣賞文學、古典樂之美，也能參與野蠻、殘忍的罪行？
馮．席拉赫曾撰文坦言，他並不了解他的祖父。許多人總問他，祖父對他的人生有無影響？「我很早就明白，人要為自己的行為承擔罪責。雖然沒有人能說我對我祖父的行為有罪責，但因為他是我的祖父，我跟他同姓，但某種程度上，我必須承擔責任，這是免不了的。」
馮．席拉赫解釋，「就像現在的德國聯邦政府，雖然不用為納粹時期的政府承擔罪責，但還是要負起釐清真相、防止悲劇再度發生的責任。我也一樣，不需要為祖父的行為承擔罪責，但我必須要肩負責任。」
雖然不一定直接相關，但馮．席拉赫的「責任」，多少也展現在他的創作上，除了以法官量刑的階段寫成的《罪行》、《罪責》和《懲罰》3本短篇集，馮．席拉赫還寫過長篇小說《誰無罪》，就是以納粹時期相關的惡法為主題，探討戰後德國政府的罪行，更促成德國政府全面徹查與納粹歷史相關的案件。
穿梭在歷史、刑案與家族之間，馮．席拉赫透過寫作，最希望的還是能藉由這些極端的刑案認識人性。《懲罰》中，馮．席拉赫觸及當代人心的寂寞，「最嚴重的懲罰不是法官的判刑，而是人對自己的懲罰。我們無法原諒自己，導致的就是寂寞。」
愛讀書、愛寫作的馮．席拉赫，3月即將在德國出版文集《香菸與咖啡》，他笑說自己無法離開兩者生活，新作中寫的內容也最貼近他的想法。至於還會不會在三部曲後續寫刑案故事？「也許等到我年紀大了，80、90歲的時候，會為三部曲再多寫一本書，書名就叫做《反省》。」
(中國時報)
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