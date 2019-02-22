2019年02月22日 04:10 中國時報 本報訊

聽說你在創業 作者／林育聖（鍵人） 出版社／有方文化（有方文化提供）

霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答 作者／史蒂芬．霍金 出版社／天下文化（天下文化提供）

霍金大見解：留 給世人的十個大 哉問與解答 作者／史蒂芬．霍金 出版社／天下文化

上帝存在嗎？我們能預測未來嗎？時間旅行有可能嗎？英國理論物理學家、宇宙學家史蒂芬．霍金在這本全球矚目的遺作裡，提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問，並且清晰說出自己的見解。

史蒂芬．霍金生於1942年，著有《時間簡史》、《胡桃裡的宇宙》等書。在科學上的貢獻包括「潘若斯—霍金奇異點定理」、「霍金輻射」，率先結合廣義相對論與量子力學而提出宇宙新理論，公認是愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家。2018年3月逝世。

史蒂芬．霍金與漸凍人症搏鬥數十年，腦袋中除了進行最尖端的物理學思考，他念茲在茲的是人類如何繼續蓬勃發展、如何保護最脆弱的地方、如何保有理性思維，以及應該如何教育孩子以面對未來。

■街屋台灣：100間街屋

，100種看見台灣的方

式！

作者／鄭開翔

出版社／遠流

第一本系統化以水彩繪圖紀錄「台灣街屋文化」的書籍，包含招牌、鐵皮、水塔、帆布、騎樓、摩托車的庶民故事。背著畫具「行走」的畫家鄭開翔，以漫遊步伐、速寫筆法，穿越台灣大街小巷，從南到北、由西到東，用色彩呼喚出一間間街屋獨特的生命個性，用文字帶引出建築的美麗與人間的故事。

鄭開翔自2017年8月開始「台灣街屋100計畫」。他擅長速寫、水彩技法，提倡「用繪畫代替照相打卡」。筆觸流暢，色調溫暖，下筆間帶有獨到觀點及人文關懷，以記錄城市的美麗與變遷為己任，畫作傳達「當時」、「片刻」等永恆主題。

鄭開翔：「我從小喜歡收集模型。我著迷於模型的造形與塗裝色彩、質感表現。年紀稍長，雖較少涉獵收藏，但喜愛不減，並嘗試將這種愛轉化為日常生活中對建築細節的觀察。我特別喜歡畫舊房子，那是因為舊房子充滿各種複雜的元素與色彩層次，用心觀察後會發現它們各有姿態。」

■聽說你在創業

作者／林育聖（鍵人）

出版社／有方文化

林育聖（鍵人）曾是70萬追蹤人數粉絲團「每天來點負能量」的作者，在《每天來點負能量》和《告別負能量》之後，回歸本行經營文案公司。身為創業者，他以獨特角度紀錄老闆不曾訴說的心境。

這時代談了太多創業的美好與自由，理想與目標，也說了太多我們印象中的「慣」老闆，但真實的公司經營，卻比表面上更殘酷。林育聖從創業之初的雄心，到逐漸意識到身為老闆的責任，每天也在心中上演小劇場，還有不敢說出口的苦口婆心。

太多書談論如何當好老闆、如何當好員工、如何向上管理、如何當好領導者，卻沒有人說到，在職涯的歷程中，人的心境是如何轉變的。這本書希望站在一個「人」的角度，寫出老闆們心中會有的想法和現實會有的掙扎。

(中國時報)