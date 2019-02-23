獨派學生 霸凌校園民主！228前夕砍政大蔣公銅像馬腳

2019年02月23日 04:10 中國時報 蕭承訓 ／台北報導 陳鴻偉、簡立欣、／台北報導

政治大學。（本報資料照片）

政大「蔣公騎馬」銅像 遭10學生「斷馬腿潑漆」

豈有此理，台大生帶頭夜闖政大踢館！政治大學後山蔣中正騎馬銅像，昨天清晨2點多，遭近10名大學生鋸斷一隻馬腳、另隻被噴漆，政大隨即報警並決定提告、求償。

警方調閱監視器，查知鋸銅像都由台大城鄉所碩士班學生許哲榕1人行動，其他人則在旁觀看，許對外承認毀損銅像，表示將承擔法律責任，警方近日將傳喚許及在場者到案說明。

摸黑闖進校園 鋸銅像馬腳

近年來，部分政大學生常在228紀念日前發起抗議活動，以噴漆寫字，或在銅像貼滿228受害者名單等方式，表達訴求，而政大校內原有2座蔣中正（蔣公）銅像，包括後山「騎馬銅像」，以及圖書館「坐姿銅像」；去年政大校務會議代表大會連署希望遷移，並透過iConcern交流平台投票，校務會議也啟動投票決定，坐姿銅像決議遷移，目前放在華興育幼院，而後山銅像則由師生決議現址保留。

文山一警分局凌晨接獲學生報案，前往現場發現蔣公銅像遭破壞、潑漆，採證後將鋸斷的馬腳帶回，調閱監視器發現凌晨2時許，帶頭的台大許生與8、9名同伴前往現場，而鋸銅像都由許1人行動，過程約20多分鐘。

高喊打倒威權 手段太粗暴

許接著在網路上PO文，指稱這是「清除校內威權象徵」，提出「徹底清除校園內威權象徵」、「正視獨裁歷史」等訴求，且日前有人踹斷228紀念館的和平柱，此舉讓他們憤怒，所以才決定到政大鋸蔣公馬腳。

由於手段太粗暴，且毀損學校公物，政大校方除了譴責不法，昨天下午到警局正式提告。許則在台灣北社辦公室開記者會，承認自己毀損銅像，將承擔法律責任，他並指出這起行動是前幾天規畫，22日凌晨1、2點行動，鋸馬腳約花半小時，至於如何「斷馬腳」，他稱不便透露、也不清楚在場人數。

外來學生作亂 決提告求償

但這作法引發政大校友質疑，直指這些學生幾歲？有受到政治迫害嗎？同學受高等教育，這樣行為真可悲。還有校友更指許多「研究所學生」，搞社運為主，讀了6年還不想畢業，更何況是外來學生帶頭作亂，甚至要校方對參與學生退學。

政大則譴責校園內不法行為，強調學校歡迎民主多元意見表達，但對毀損校園公物行為，校方已向警方報案提出毀損罪告訴，全案現由警方調查，將靜待警方調查後再處置，並將修復蔣公銅像，費用由學校暫時支付，修復期間暫不開放。

(中國時報)