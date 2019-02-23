疾呼美商加速發展5G 不能落後！川普髮夾彎 暗示不再封殺華為

2019年02月23日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

正當美陸新一輪部長級貿易談判在華府舉行之際，川普總統發推文呼籲美國電信商加快5G網路建設，還稱希望美方「透過競爭取勝，而非阻擋更先進的科技」。有解讀認為，川普似在暗示可能對大陸電信巨頭華為改採更溫和立場，或是要拿華為問題當貿易談判的籌碼。

近日美媒報導，指川普準備簽署行政命令，阻截華為和中興通訊等陸企進入美國5G市場。但川普21日先是推文道：「我希望5G，甚至6G科技能盡快在美國普及。它遠比當前的網路標準更強大、更快速、更智慧。美國公司必須加緊努力，否則會落後。我們沒有理由在這明顯代表未來的趨勢上落後。」

透過競爭取勝 不能阻擋先進科技

川普又補充說：「我希望美國能夠透過競爭取勝，而非阻擋當前更為先進的科技。我們必須始終在所做的每一件事上居領導地位，尤其是在這非常激動人心的科技世界！」川普政府將下一代行動網路技術5G視為戰略領域，任何國家只要主導5G科技，就可在未來擁有經濟和軍事上的優勢。

川普這番說法，與美國積極遊說友邦別使用華為產品的態度迥然有異。雖然推文中並未直接提及大陸或華為，有媒體則解讀說，川普似在暗示將改採更溫和立場，停止威脅全面禁用華為。

改採溫和立場 挾孟晚舟與陸談判

也有看法認為，川普表示不打算封殺先進科技，可能是要以華為問題作為談判籌碼。去年12月川普就曾暗示，可能拿華為財務長孟晚舟在加拿大被捕案，當陸美貿易談判的籌碼。

《南華早報》21日就引述大陸智庫「國家創新與發展戰略研究會」（國創會）祕書長助理謝茂松說，隨著陸美貿易緊張緩解，他評估孟晚舟事件有望在3月達成某種協議，孟有可能4月或5月獲釋。

知名財金部落格《ZeroHedge》分析師杜登（Tyler Durden）則指出，川普終於發現，美國政府與華為之戰的真正關鍵在於科技問題，而他說希望美企「透過競爭取勝」，也等於默認目前美國在5G發展上落後。

美國電信商AT＆T和Verizon才剛在部分城市啟動5G網路建設，而T-Mobile、Sprint計畫在今年推出自家5G網路。多數專家認為，5G普及至少要到2020年。不過，川普推文中提及的6G目前並不存在，他可能只是表明希望科技發展全速前進。

(中國時報)