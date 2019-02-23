民進黨郭國文選情艱困 賴清德輔選！台南立委補選 清流力抗韓流

2019年02月23日 04:10 中國時報 李其樺 、 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

謝龍介22日下午前進麻豆開講，吸引群眾圍觀拍照，現場也回嗆段宜康，「如果覺得郭國文不夠強，選前4個月把戶籍遷過來，年底在這邊等你。」（劉秀芬攝）

韓國瑜幫謝龍介站台 人氣遠超越賴清德

台南市第2選區立委補選戰況激烈，民進黨參選人郭國文22日上午請來前行政院長賴清德輔選拉抬人氣，企圖以「清流」對抗對手國民黨謝龍介背後的「韓流」大軍，郭國文日前更高呼「國文不過、英文難過」口號，將立委選戰拉高到總統選戰規格，力求鞏固台南這1席。

國文不過 英文會難過

郭國文面臨脫黨的陳筱諭瓜分票源與高人氣的謝龍介夾殺，選情艱困，他日前在麻豆掃街拜票時，強調台南立委補選形同2020總統大選前哨戰，大打「台南失守，將影響民進黨2020大選士氣」、「國文沒過，英文也難過」訴求，欲喚起綠營危機意識。

賴清德昨天上午陪郭國文在善化區光復路、三民路口拜票，賴稱讚郭的資歷完整，並以過去台南市長任內爭取台積電到台南設廠政績替郭背書，不少路過上班族鳴按喇叭表達相挺。

郭國文說，這席立委補選非常關鍵，不只是他個人選戰，也是民進黨的選戰，更是台灣本土路線選擇的選戰，他選擇以流汗取代在電視噴口水，「這是口水對汗水的戰爭，也是口水跟汗水的選擇」，呼籲選民深思，要選擇1個未來在電視上看得到，還是在地方上看得到的立委？

2020前哨戰 拉高規格

賴清德說，民進黨九合一大選輸了選舉，士氣大受影響，一定要重新振作，2008年大選也曾挫敗，後來從立委補選一場一場贏回來，因此，立委補選非常重要，若有辦法贏得新北、彰化和台南，就能贏回人民信任和支持。謝龍介嗆段 戶籍遷來

段宜康昨天在臉書貼文質疑謝龍介「才當選議員，就參選立委補選，有沒有向北區、中西區選民道歉？沒選上立委，會不會參選2020立委？」謝龍介昨前進麻豆開講時霸氣回嗆，「不要再問我選不選，如果覺得郭國文不夠強，選前4個月把戶籍遷過來，年底在這邊等你！」

謝龍介說，台南現在立委都是民進黨，不願意兩岸交流，農漁民沒得到照顧，支持者認為他在中西區和北區做得好，希望他擴大服務，所以他到第2選區幫助更多農漁民及勞工，強調自己日夜奔波就是要聽選民心聲，並反嗆段「不要只出一張嘴，來台南不用吞球，只要聽農漁民心聲就好，看誰能真正為基層農漁民服務、打通路」。謝說，段宜康和新潮流傾全力對付他，為了農漁民，他會正面迎戰，不會退縮。

(中國時報)