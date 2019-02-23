韓流吹到台南 鐵綠票倉告急

2019年02月23日 04:10 中國時報 曹婷婷

全台最綠選區遇上藍營高人氣龍介仙，316會否重演高雄翻盤局面？被視為總統前哨戰的立委補選一役，以「綠中之綠」的台南第2選區最受矚目，民進黨郭國文在此選區原本應是探囊取物，豈料局勢從九合一大選後丕變，韓流吸票、偽綠分票，鐵綠票倉變得不再難以撼動。

黃偉哲2016年在這區拿下全台立委最高得票率76.47％，壓倒性勝利不僅限於立委選情，蔡英文2016總統大選也在此選區的麻豆拿下78.1％全國各行政區最高得票率，民進黨在這個選區的「高人氣」，數據會說話。幾個月之前，若說國民黨有機會「收復」台南失落已久的立委席次，可能只會笑掉人家大牙，但如今「風水輪流轉」，綠營竟在穩贏票倉打出告急牌。

外界視韓流捲起民心思變，促成藍營謝龍介可能翻轉，加上脫黨參選的陳筱諭瓜分綠營票源，是郭國文陷入苦戰主因，這些因素固然形成「國文不過、英文難過」大喊搶救的事實，然撇除外部因素，郭國文在勞動部次長任內被扣上一例一休推手的帽子；郭在輔選黃偉哲時，從市長初選起即與黨內同袍短兵相接，殺敵一萬自損三千，加上他在議員選區自推人選卻未當選，在在成為考驗他的絆腳石。

工運出身的郭國文早年在民進黨幕後出力，「228牽手護台灣」行動就是他的得力之作，曾任台南縣黨部主委、也是前縣長蘇煥智麾下大將；縣市合併後，正式走到檯面上參選第9選區市議員，歷練完整，第2任議員任內入閣，當時目標就放在選立委。

布局多時卻遭逢半路出家、挾網路高聲量的謝龍介來勢洶洶，郭國文背負台南絕不許翻盤的壓力，民進黨接連幾波助選企圖助攻，此役看得出「藍營輕鬆戰vs綠營拚命戰」態勢，隨著選戰進入倒數階段，不論是「汗水力拚口水」或「地戰對空戰」，有限時間抓住選民的「有感票」將是關鍵。

(中國時報)