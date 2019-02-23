核彈效應 國民黨三子合體拉抬鄭世維
國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維23日造勢活動中，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜「漢子、燕子、禿子」將再次連線合體，韓國瑜的高人氣更吸引競選造勢時爆紅人氣攤商北漂助陣。鄭世維22日開心表示：「明天（23日）天氣很冷，韓流已經來了！」藝人沈玉琳對三子合體更直言：「這根本是核彈效應！」
鄭世維昨天上午出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，議長蔣根煌、新任書記長周勝考、國民黨新北市黨部主委李乾龍也帶著黨團議員高呼：「鄭世維凍蒜！」
鄭世維表示，新北市12席立委，國民黨目前僅2席，希望能投票的就投票、不能投票的幫忙拉票，讓國民黨在三重搶下第3席立委。
鄭世維預告，韓國瑜過去造勢時的知名攤商也會到場擺攤，包括文山伯、杏仁哥將提供限量魚丸湯和杏仁茶，還有「強強滾」大哥跟家人都會到場提供5000個包子，友人則提供「國瑜」飯糰，另義賣有機蔬菜、白菜高麗菜、蘿蔔、棗子等，希望透過「三子合體」的高人氣帶動選情，激發藍軍與支持他的朋友踴躍投票。
盧秀燕則透露，日前台南市謝龍介賣水果還煎虱目魚，聽說鄭世維也準備有趣的活動，她會特別送一份神祕小禮物給鄭。
藝人沈玉琳與命理大師詹惟中製作的「琳惟不亂看選戰」節目，昨天下午訪問鄭世維時，沈形容三子合體「根本是核彈效應」，也希望高雄市民能讓韓國瑜選總統，「割市長小愛，換總統大愛」。
鄭世維說，民進黨不要一直苦苦相逼韓市長，「不要激他跳出來」，韓市長過去擔任北農總經理，但民進黨權謀逼他讓位，讓韓市長轉而參選高雄市長；現在民進黨又刻意打壓高雄市，故意不發預算，不要逼得韓市長最後「自已到中央撥預算」。
另外，蔡英文總統22日晚間出席新北市雲林同鄉會新春團拜，與同黨候選人余天同框，蔡稱讚余天在新北市知名度高達99％，希望余天可以到立法院服務大家，為新北市打拚，為雲林同鄉打拚。對於鄭世維找三子站台，余天不諱言說，「當然很緊張、很害怕！」因為他們的旋風大家都知道，三子合體的旋風在台南真的起了作用，但是怕歸怕，還是要靠自己努力。
(中國時報)
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