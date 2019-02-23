新聞透視》台南立委補選 民進黨郭國文選情艱困！316模擬考若慘輸 小英別想2020
3月16日的立委補選，堪稱民進黨在2020大選前的「模擬考」，若這次考差了，甚至3席全丟，不僅代表「韓流」還沒退潮，極有可能重挫蔡英文在2020連任之路。
屆時蔡若面臨黨內責難與「逼宮」，勢必得一肩扛起責任，總統候選人不排除「換人做做看」，選前勢必大亂陣腳，將衝擊快速「整隊」的選舉陣容。
立委補選雖是少數席次變化，但卻是「見微知著」，讓人看清政治版圖的未來動向。回顧過去，民進黨雖在2008年大輸，國會只剩下27席，但2010年的立委補選4席搶下3席，敗而不潰下保住一絲元氣，也帶動綠營在2012年的氣勢，立委攻下40席，是明顯成長。
上月底剛結束的立委補選，台北市選區備受關注，代表「柯家軍」的無黨籍候選人陳思宇票數沒破萬，僅拿下第三名，而台北市長柯文哲就被譏笑「沒有民進黨禮讓就不成氣候」。一場立委補選，不僅重挫藍綠夾殺下的高人氣市長，也讓綠營放心，至少柯文哲在2020走不出台北市。
台南市第2選區，原本是綠營票倉，更是台南市長黃偉哲在立委時期的大本營，但補選的投票率低，面臨國民黨籍的謝龍介與脫黨的陳筱諭，民進黨籍的郭國文情勢看衰，民調差距始終不明顯。
連郭自己也喊出「國文不過，英文難過」，與過去綠營人物報喜不報憂的習慣完全迥異，讓不少支持者看了都心驚膽顫。
另一方面，高雄市長韓國瑜也勤於奔走，彰化、台南、三重都全力輔選，若3席中搶下2席，不僅有助墊高自己在國民黨的地位，也證明「韓流」的外溢效果沒停歇，短期內將更鞏固韓在台政壇「人氣王」的地位。
若3席立委補選全部敗北，民進黨等同還沒走出去年敗選陰霾，甚至出現「雪崩效應」，按照過往的經驗推估，2020這場超級硬仗只怕難樂觀。
(中國時報)
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