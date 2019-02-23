張花冠考慮選立委 挑戰陳明文

2019年02月23日 04:10 中國時報 曾薏蘋／台北報導

前嘉義縣長將大戰前前縣長！前嘉義縣長張花冠昨天受訪表示，非常慎重考慮投入嘉義縣山區立委選舉。她在接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時直言，現任立委陳明文高層權力運作出色，地方民眾覺得「陳明文或許可以去做不分區，做山區立委有點大材小用。」

張花冠受訪時指出，去年卸任縣長後，走訪多個鄉鎮，基層希望她出來為山區民眾服務，她非常慎重在考慮，但所有鄉鎮跑完後，她才知道確切的民意。

提到一旦參選，將面臨與前縣長、現任民進黨立委陳明文對決，張花冠說，嘉義縣山區立委不是非她不可，也不是非陳明文不可，還是要看老百姓的決定。

張花冠暗諷，陳明文是非常優秀的政治人物，嗅覺超級敏感，當年陳可以帶著大家從國民黨走到本土的民進黨，這次也把兒子陳冠廷送進台北市政府。

儘管主持人黃光芹解釋，她問過陳冠廷，去北市府不是陳明文送去的；但張花冠說，陳明文多年的政治歷練與在高層政治及權力運作，政治精算相當厲害，「我遠遠不如他」。

她說，陳明文的歷練與她差不多，但她是真正山區的代表，陳明文的專長是在高層權力的運作，這幾年來從媒體可以觀察到，陳明文的專長是政治敏感度、權力分配運作、政治精算，他比較像政治動物，她嗅覺方面沒那麼敏感，但她熟悉基層，比較貼近民意。張花冠也稱讚高雄市長韓國瑜打選戰，她說，韓不打負面選舉、用心了解百姓，「無顧腹肚、沒人顧佛祖」，應該少點政治，多點經濟民生。

(中國時報)