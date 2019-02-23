參選2020 賴稱補選後再討論
神隱數日的行政院前院長賴清德，22日現身為民進黨台南市2選區立委補選參選人郭國文輔選時，面對媒體五度追問，是否總統大選「不缺席」，用「清流」抗「韓流」；小英宣布競選連任，會否為小英站台，賴卻始未正面回覆，僅強調，「希望外界聚焦立委補選，總統選舉不妨等立委補選後，大家再來討論。」
參選最佳時機已過
立委補選已成明年總統大選前哨戰，賴全力輔選子弟兵郭國文，盼延續綠營地盤。昨媒體連問是否參選2020？會否為爭取連任的蔡總統站台？綠委力挺賴參選，用「清流」抗衡「韓流」。對此賴連聲說「謝謝！」都未正面回應。
蔡總統日前接受CNN專訪時，正式宣布競選連任，綠營已定於一尊。不過論民調及實力，綠營內部支持賴者不少。賴未表明不參選、也未「力挺」小英，勢必引發關注。
有綠委私下指出，賴清德參選總統最佳時機已過，至今看不出賴在各縣市趴趴走、博大位的準備，坦言賴雖是黨內總統人選之一，但2020這局應會全力配合民進黨。
補選前保彈性合理
不過該綠委提醒，蔡現在民調雖穩，但下月立委補選是關鍵，萬一3席全輸，外界勢必要求蔡扛責任，雖然賴絕對「尊英」，但現在「保持彈性」也是合理做法。
綠委許智傑認為，蔡總統民調沒像去年底敗選這麼低，現在賴要選機率不大；綠委賴瑞隆說，賴清德是民進黨長期培養的政治人物，相信賴下階段有其角色，蔡會借重其力量。
獨派看衰蔡選不上
不過，日前出席台灣之友會「新春聯誼會」的獨派大老辜寬敏及吳澧培，對挺蔡依舊態度保留。辜寬敏還是說，「4年就好」，至於蔡如連任，他說「這是她的事，不是我的事。」吳澧培則「煩惱她(蔡)選不上，民調這麼低，現在如果她決定參選，我就祝福她。」談到要不要支持，他說，「哪個出來選對台灣較有利，我就支持誰。」
2020後綠營內部要角也多有各自考量，如18日開出第一槍批小英「年改失敗」的桃園市長鄭文燦將在2月28日至3月10日訪美。他昨表示，行程先前已敲定，因與選舉及議會撞期才延後。對外界解讀訪美是讓政治路更上一層樓，他說，2年前也曾訪美，「訪美完我還是選市長」，對此不置可否。
(中國時報)
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