配蔡當副總統 賴最佳歸宿

2019年02月23日 04:10 中國時報 曾薏蘋

前行政院長賴清德昨被問到是否角逐2020表示，先打贏立委補選再討論；此番話令人遐想，不過賴雖有獨派撐腰，從目前黨內氛圍、新系與英系結盟，對賴清德來說，「不管身後名，只看眼前路」，成為蔡英文副手，是黨內最高共識，也應是賴的歸宿。

賴揆卸任後目前沉潛台南，對是否角逐2020大位，賴看似雲淡風輕，直至昨天一席話，再度吹皺一池春水。

角逐2020，民進黨雖不像國民黨有4顆太陽，但目前唯二的蔡、賴一旦相撞，恐讓民進黨2020選情燃燒，因此在蔡英文表態參選連任後，賴清德動向成一大關鍵。

賴清德雖是新系明日之星，但人才輩出的新系，每階段都有不同的明日之星排隊等著。現階段考量上，推賴硬碰蔡，並非擅長精打細算的新潮流會做的事。

賴跟總統府祕書長陳菊一樣，高人氣已讓自己成為品牌，超越派系光環，因此賴清德想法，當然也不會受新系左右，先前賴在新系反對下做出接任閣揆決定，即為明證。

隨年初蔡英文強硬回應習近平談話，網友「辣台妹」封號隨之走透透，聲望回升不少，日前更明確表態參選連任，夾著回升能量及黨機器，賴想抗衡也恐心有餘力不足。同屬新系的立法院副院長蔡其昌曾說，「賴院長會是蔡總統最佳助選員」；至於「蔡賴配」，「助選員意思就是不排除。」不難看出新系想給賴安排的路，絕非選總統，而是副總統。至於獨派，年初四大老「逼宮」後，蔡民意回升及宣布競選連任，也擊破了獨派過去鐵板一塊的反對聲音。

台南市第二選區被形容為「綠得出汁」，卻因韓流「攪局」，讓綠營選情危在旦夕。賴清德若想再攀高峰，補選結果將成為他試水溫的一場戰役。既然「成敗論英雄」，會說補選完再討論，也不無道理。

如打贏，還可說只有「清流可力抗韓流」，但若連自己執政8年的台南市立委補選都守不住，就真與2020說掰掰了。

(中國時報)