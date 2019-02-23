配蔡當副總統 賴最佳歸宿
前行政院長賴清德昨被問到是否角逐2020表示，先打贏立委補選再討論；此番話令人遐想，不過賴雖有獨派撐腰，從目前黨內氛圍、新系與英系結盟，對賴清德來說，「不管身後名，只看眼前路」，成為蔡英文副手，是黨內最高共識，也應是賴的歸宿。
賴揆卸任後目前沉潛台南，對是否角逐2020大位，賴看似雲淡風輕，直至昨天一席話，再度吹皺一池春水。
角逐2020，民進黨雖不像國民黨有4顆太陽，但目前唯二的蔡、賴一旦相撞，恐讓民進黨2020選情燃燒，因此在蔡英文表態參選連任後，賴清德動向成一大關鍵。
賴清德雖是新系明日之星，但人才輩出的新系，每階段都有不同的明日之星排隊等著。現階段考量上，推賴硬碰蔡，並非擅長精打細算的新潮流會做的事。
賴跟總統府祕書長陳菊一樣，高人氣已讓自己成為品牌，超越派系光環，因此賴清德想法，當然也不會受新系左右，先前賴在新系反對下做出接任閣揆決定，即為明證。
隨年初蔡英文強硬回應習近平談話，網友「辣台妹」封號隨之走透透，聲望回升不少，日前更明確表態參選連任，夾著回升能量及黨機器，賴想抗衡也恐心有餘力不足。同屬新系的立法院副院長蔡其昌曾說，「賴院長會是蔡總統最佳助選員」；至於「蔡賴配」，「助選員意思就是不排除。」不難看出新系想給賴安排的路，絕非選總統，而是副總統。至於獨派，年初四大老「逼宮」後，蔡民意回升及宣布競選連任，也擊破了獨派過去鐵板一塊的反對聲音。
台南市第二選區被形容為「綠得出汁」，卻因韓流「攪局」，讓綠營選情危在旦夕。賴清德若想再攀高峰，補選結果將成為他試水溫的一場戰役。既然「成敗論英雄」，會說補選完再討論，也不無道理。
如打贏，還可說只有「清流可力抗韓流」，但若連自己執政8年的台南市立委補選都守不住，就真與2020說掰掰了。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。