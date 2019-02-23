吳強調徵召非假議題 王回應目前看來就是
立法院前院長王金平21日說「徵召韓國瑜是假議題」，吳敦義昨赴高雄市鳳山天公廟參訪時回應，「徵召不是假議題，但要慎重才行」；他強調，國民黨總統初選規則，非為自己量身訂製。
吳敦義說，民調占多少、黨員投票占多少見仁見智，他每次接受一點建議，就反映給智庫。根據1份資料，民國93年時，黨內初選採黨員、民調各50％，後來因只1人登記，所以沒辦初選，之後改成黨員30％、民調70％，但也只有1人登記，沒辦理。
吳敦義說，到底黨員、民調占多少比重，他身為黨主席，會接受各方建議再轉智庫研究、提報中常會，應該下周就會有答案。
他舉例，立委選舉要有2分之1（過半）條款，當選鄉鎮市長或縣市議員任期要過半才能登記，但智庫認為，不要制訂2分之1條款，常會通過，接受決定不設此案；不是主席說占多少就多少，會請智庫評估後送中常會討論。
王金平說跟高雄市長韓國瑜「心靈相通」，吳敦義回應「這值得高興。」媒體問他是否也跟韓心靈相通？吳笑說，「我不能講不通，也不能講通，觀點相同當然會相通，但每個人觀點不會跟另一人完全一致，這不容易」。
對吳敦義說徵召非假議題，只是要很慎重，王金平表示，「那不是他（吳）個人認定不同嘛」、「按照目前狀況看是假議題，不是嗎？」
王金平昨出席「工商協進會新春團拜」活動時表示，黨5月辦登記，4月宣布要不要選，是很正常的；且登記日期及競選投票日期規畫好就好。媒體問，有人建議吳敦義「退一步海闊天空」，當國會議長也能發揮影響力？王金平說，這要看吳敦義個人意願。
王金平將在3月宣布參選，昨被問為何3月是良辰吉時？他說，「我的看法是這樣，所以做這樣的決定」。
(中國時報)
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