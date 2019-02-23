柯媽談總統大選 柯韓配不可能啦

2019年02月23日 04:10 中國時報 張立勳 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

2020總統大選打得火熱，外界好奇白綠是否還有合作機會，台北市長柯文哲母親何瑞英22日直言，去年市長選後，柯文哲就與民進黨互不相欠，選總統不必考慮民進黨，但是否與高雄市長韓國瑜搭配？柯媽則大呼說，「不可能啦！」

柯文哲至今未鬆口是否參選總統，柯媽昨接受廣播節目專訪時指出，大家認為柯P做得不錯想要支持，父母都沒意見，若民調不好，不選也沒有關係。

柯媽認為，柯文哲不要太快決定參選總統，要先把市長做好，目前工作最重要，不是選總統的事，不然每天都在選舉，這國家是什麼國家？選舉國家？她也說，柯文哲要選，她會支持，只是心裡在想柯P時常被罵，這樣參選好嗎？政治不是一條好走的路，希望柯P想仔細、自我檢討、觀察四周環境，但都已60歲了，要怎樣必須自己思考。

至於總統大選「白綠合作」可能性，柯媽指出，去年曾向蔡總統喊話，市長選舉和柯P合作，她一生欠蔡總統，但因下屬反對一定要提名的話，就兩不相欠。

柯媽表示，柯若要選總統，不用再考慮民進黨，但她說，小英總統個性老實，壓不住下面的人不是故意的，但能當到總統也不能讓別人太囂張，雖然不認識小英總統，從電視上看得出，小英是好人，只是民進黨要提名市長候選人也沒辦法。

柯媽下節目後受訪說，柯文哲不一定要做滿這屆市長，任內可選總統，但一定要做好市長工作，被問到有沒可能「柯韓配」？柯媽直呼：「不可能啦！一定要國民黨、民進黨攪在一起嗎？自然就好，有沒有緣份都不一定。」

(中國時報)