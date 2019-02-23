過不了髮夾彎 斷送5G命脈

2019年02月23日 04:10 中國時報 張理國

稍為了解華為在全球5G市場上所占位置，就不難理解美國為何要把這場商業戰打成間諜戰。然而在美國都可能轉而對華為改採溫和手段同時，蔡政府更該審慎；國際情勢瞬息萬變，別在各國都順利通過髮夾彎時，只有台灣被甩出5G及相關資訊產業鏈的跑道。

國際間抵制華為，不乏「木馬屠城」式的想像，主導獵巫行動的美國，基於自身利益的思考，將華為列為頭號打擊對象，一點也不讓人感到意外，但近期國際間的發展，早已出現變化。

英國軍情單位表態不支持全面禁用華為；原先有意禁用華為的紐西蘭，總理阿爾登也說，從未排除使用華為設備發展5G網路；德國政府也考慮讓大陸華為設備參與5G高速網路基礎建設。

除了英、紐、德外，最讓人關注的，正是美國總統川普的新說法，如果連美國都改變對華為的態度，蔡政府正準備推出的陸企產品「處理原則」及「黑名單」，要以「全面禁止、例外許可」的方式管制大陸相關科技產品，就好比這波國際獵巫潮中，各國都順利甩尾、漂移通過髮夾彎，只有台灣失控衝出護欄，沒跟上國際趨勢。

任何政府基於維護資安，都該有一道合理的防線，但資安不是人云亦云，陷入遭植入晶片般的恐慌，連首發其難的美國，都隨時有可能因應最新情勢調整做法，蔡政府所謂「全面禁止、例外許可」的原則，究竟是設下合理防線，還是斷送台灣資訊產業的命脈，理當再三審慎思考。

尤其資訊科技日新月異，產業在關時刻無法串接上5G及相關資科產品的產業鏈，乍看只是些許落後，但隨即可能被對手大幅超車，後果難以設想。

(中國時報)