過不了髮夾彎 斷送5G命脈
稍為了解華為在全球5G市場上所占位置，就不難理解美國為何要把這場商業戰打成間諜戰。然而在美國都可能轉而對華為改採溫和手段同時，蔡政府更該審慎；國際情勢瞬息萬變，別在各國都順利通過髮夾彎時，只有台灣被甩出5G及相關資訊產業鏈的跑道。
國際間抵制華為，不乏「木馬屠城」式的想像，主導獵巫行動的美國，基於自身利益的思考，將華為列為頭號打擊對象，一點也不讓人感到意外，但近期國際間的發展，早已出現變化。
英國軍情單位表態不支持全面禁用華為；原先有意禁用華為的紐西蘭，總理阿爾登也說，從未排除使用華為設備發展5G網路；德國政府也考慮讓大陸華為設備參與5G高速網路基礎建設。
除了英、紐、德外，最讓人關注的，正是美國總統川普的新說法，如果連美國都改變對華為的態度，蔡政府正準備推出的陸企產品「處理原則」及「黑名單」，要以「全面禁止、例外許可」的方式管制大陸相關科技產品，就好比這波國際獵巫潮中，各國都順利甩尾、漂移通過髮夾彎，只有台灣失控衝出護欄，沒跟上國際趨勢。
任何政府基於維護資安，都該有一道合理的防線，但資安不是人云亦云，陷入遭植入晶片般的恐慌，連首發其難的美國，都隨時有可能因應最新情勢調整做法，蔡政府所謂「全面禁止、例外許可」的原則，究竟是設下合理防線，還是斷送台灣資訊產業的命脈，理當再三審慎思考。
尤其資訊科技日新月異，產業在關時刻無法串接上5G及相關資科產品的產業鏈，乍看只是些許落後，但隨即可能被對手大幅超車，後果難以設想。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。