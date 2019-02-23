陸美高級別磋商 川普再晤劉鶴

2019年02月23日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

陸美經貿第7輪談判，21日在華府進入高級別磋商，消息人士聲稱磋商處於衝刺階段，雙方都爭取在3月1日前達成協議，但有些複雜問題仍難以解決。白宮稍後表示，美國總統川普將於當地時間22日會晤習近平特使劉鶴。分析指兩人再會面，顯示磋商有相當進展。

據路透、《華爾街日報》等外媒報導，多名熟悉談判的消息人士，透露了至少8項內幕。

首先，美陸貿易談判進入最後衝刺，雙方談判團隊都努力於3月1日停火時限前達成協議，但「有些問題仍很難解決」。其次，雖努力在最後期限前達成協議，但不排除延長停火時限可能性。不過，雙方同意延長的期限並不會太長。

再來，美陸談判官員針對6項結構性議題，起草諒解備忘錄（MOU），並就貿易爭端最棘手議題研擬則性承諾大綱。包括：強制技術轉移與網路盜竊、智慧財產權保護、服務業、匯率、農業及非關稅貿易壁壘。據稱，這個諒解備忘錄將成為美陸最終貿易協議的基礎。

然後，華府及北京正尋求方法，減少大陸對美貿易順差，如陸加購美農業、能源及半導體產品。接著，陸方承諾每年加購300億美元美國農產品，包括大豆、玉米和小麥，縮減美陸貿易逆差。這項承諾將納入備忘錄（MOU）。

此外，雙方還會討論陸方取消對乾穀物（dried grains，生產玉米乙醇時副產品）採取的反傾銷及反補貼措施。末了，雙方討論美陸協議的關鍵執行機制，尚未定案，但可能是北京違反協議時，美國將恢復懲罰性關稅。但陸方提出，對執行協議的約束應該是雙向的。

最後，經過逾9小時會議後，白宮表示，川普22日（台北時間23日凌晨3點半）將再次接見陸方首席談判代表、習近平特使劉鶴。

美國農業部長普杜說，陸方智慧財產權的結構性改革及如何履行承諾，是左右談判的關鍵。若達成協議，美方將在短時間收復失去的農產品市場。

(中國時報)