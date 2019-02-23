黑名單陷長考 處理原則難產

2019年02月23日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普在推特發文，遭解讀有可能對大陸網路巨擘華為改採溫和態度，連帶也使得政院公布陸企業產品「黑名單」陷入長考。政院原擬在1月底先公布「處理原則」，延至2月，但年前延到年後，行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，處理原則將延至3月公布。

美國以「資安」為理由封殺陸企華為，但川普在推特發文表示，「美國應該透過競爭來取勝，而不是封殺目前更先進的技術。」外界質疑這是否意味川普政府對待華為的態度出現轉變。

另一方面，政院原定1月底公布陸企產品「處理原則」，3月再公開黑名單，但至今遲無下文。

行政院長蘇貞昌2月14日已核定，行政體系的資安長將由行政院副院長陳其邁兼任，負責統籌國家資通安全政策，陳其邁的態度，對於後續處理原則及黑名單的公布，將扮演重要角色。

Kolas年前說，這項處理原則因涉「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」，例如國營事業要不要納入還未定；Kolas說，依照《行政程序法》規定，國營事業不納入中央機關適用範圍，但若依《資通安全管理法》規定，八大關鍵基礎設施中，像是水、通信等就可能在適用範圍，待相關問題確認後，會上報蘇貞昌。

蘇揆曾表態，政府該有的作為，絕對滴水不漏；政院資通安全處長簡宏偉1月底也說，政院下周公布的陸資產品「處理原則」，就是原則上「全面禁止」，例外許可。

據了解，政院最新的考量，仍在「處理原則」的文字斟酌，另外，國營事業是否納入也是考量，對於Kolas說，若依《行政程序法》國營事業不納入，若依《資通安全管理法》國營事業水、通信可能納入，知情人士表示，極有可能回歸《資通安全管理法》規範。

資安處長簡宏偉被問到回歸《資通安全管理法》規範，是否代表部分或全部國營事業將納入規範時說，他沒有說國營事業將納入，一切還在處理程序中。Kolas則表示，處理原則將延至3月公布。

(中國時報)