憂台企受累 工商界籲政府停手
美國總統川普「封殺華為」態度大轉彎，工商團體認為，對華為態度轉變，代表美國正釋出善意，陸美貿易衝突可能接近尾聲；同時，台灣也不該由政府出手禁止華為等大陸品牌，以免造成大陸對台商品抵制。
受到陸美貿易戰影響，經濟部昨天公布1月外銷訂單金額404億美元，年減6%，成長拉出連三黑，且七大接單貨品年增率全面翻黑，其中電子產品、基本金屬、機械產品、橡塑膠四類縮減最多訂單地區都是大陸(港)。
也因此川普一反美國封殺華為方式取勝，表明希望美國企業盡快推出5G技術，透過堂堂正正的競爭來奪下市場，顯然對華為等大陸企業將採取更溫和的態度，這也讓外界期待接單受此影響的衝擊可以縮小。
全國商業總會理事長賴正鎰認為，陸美21日起談判，雙方草擬6項諒解備忘錄，代表陸、美各有退讓，陸美貿易衝突也許不久後就能夠結束。而川普對華為等大陸5G設備的態度轉變，更可視為是「釋出善意」，值得樂觀看待。
不過，蔡政府有意在3月公告禁止公部門使用大陸網通設備，並公帶陸企「黑名單」，工商團體急呼籲政府止步。賴正鎰指出，若美國已經無意嚴禁，台灣更不要借題發揮，尤其大陸民族主義很強，過去抵制韓國，就是血淋淋的案例。「陸企黑名單」針對性太強，恐怕馬上會觸動大陸的「網軍戰爭」，讓台灣商品在大陸全部受到抵制，對陸企造成嚴重的負面影響，「由政府建立「黑名單」是萬萬不可」。
全國工業總會祕書長蔡練生也提醒，政府帶頭提黑名單，只會徒增民眾恐慌，導致兩岸雙方緊張，無法獲得業界支持；政府應該做的，是教導民眾如何打好資安基礎，而非追打特定品牌。
(中國時報)
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