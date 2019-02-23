自嘲這一生失敗太多！韓國瑜開講 60歲找到市長工作

2019年02月23日 04:10 中國時報 曹明正、柯宗緯、林瑞益、林雅惠／高雄報導

中國時報與義守大學22日晚間合辦「成功之母講座」，邀高雄市長韓國瑜（中）分享他的人生故事，左為義守大學校長陳振遠，右為旺旺中時媒體集團副總裁王綽中。（林宏聰攝）

韓國瑜2019第一場與義守大學的成功之母講座 442次分享4.8 萬次觀看

中國時報主辦「成功之母講座——累積失敗 邁向成功」，2019年首場在義守大學登場，由「賣菜郎」高雄巿長韓國瑜主講，現場座無虛席，擠爆500餘人。這也是韓國瑜擔任高雄巿長之後，第一次到大專院校演講。

22日的講座由義大校長陳振遠擔任主持人，旺旺中時媒體集團副總裁王綽中為引言人，韓國瑜演講20分，除了神祕嘉賓、女兒韓冰之外，最強小編王律涵、高巿府新聞局長王淺秋、民政局長曹桓榮也到場與會。

打拚生意 學歷非絕對

誰說萬般皆下品，唯有讀書高？韓國瑜對於「成功」引用2個例子，他說，近來接觸一家冷凍工廠，1年10億規模，老闆在學生時期是功課最差，但膽子最大、最敢打拚，帶領公司去搶訂單跟客戶搏感情，而班上第1、2名同學都是他公司的研究員，在人生旅途競賽上，產生很大差異。

他也提到，一位好朋友從事生物科技，到台灣藥廠發現，許多老闆學歷不高，但底下都是博士等高知識分子，但他唯才適用，賺了錢敢給，透過人才幫他衝，這也令他反思「什麼叫成功，什麼叫失敗？」

人生起伏 要找到方向

「照傳統價值觀，我這生失敗太多！」他自嘲，文也不成，武也不成，但看過人生很多不同態樣，花了6年當兵，在軍中展開全新歷練，但第6年覺得不讀書不行，重拾書本考上大學，半工半讀咬緊牙根，熬了7年多，以32歲當選最年輕的台北縣議員，3年後又成為全國最年輕的立委。

不過，一切看似一帆風順，但經過9年，有天突然找不到方向，直覺對不起選民，44歲就此離開政壇17年，日子相當難熬。他形容，「男人像一鍋湯，我這鍋湯最熟的時候，我不幹了離開政壇」，現在60歲好不容易找到高雄市長工作，他反問台下學生「你想我要不要認真幹？努力做？」台下立刻爆出如雷掌聲。

遇到挫折 千萬別失志

他人生走來跌跌撞撞，自謙講「成功」愧不敢當，心裡還有些懼怕，雖然不可能提供寶山、寶庫，但歡迎大家抽一點當作參考，人生碰到挫折無庸置疑，無論是功課、交友、生活家庭，但不要得到你想要的目標，就得意忘形，相反的眼前失去的，也不要失志。

韓國瑜也提到，這2、30年來，台灣的教育政策根本沒有扎扎實實的培養國際人才，所以在亞洲的托福考試，我們的成績只跟北韓同一級的，建議青年學子應該要好好的準備，邁向國際化。

(中國時報)