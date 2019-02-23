誇陳其邁 輸了選舉卻更成熟

2019年02月23日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

講到「成功」，高雄巿長韓國瑜說，對這樣的題目，心裡是很懼怕的，懼怕來自於「我怎麼能夠定位成功或者卓越」，他不敢講。看起來高雄巿長選舉贏了，就是成功，沒有贏就是失敗，但真是如此嗎？

他說，這次選舉他最主要對手是陳其邁，「我贏了，他輸了」，結果選完了，什麼是成功、什麼是失敗？他說，並不是指對手當副院長愈來愈高，而他只是高雄巿長，不是這個意思，而是選舉過程大家發現，陳其邁愈來愈成熟、愈來愈幽默，愈來愈風趣，度量也愈來愈大了。因此從選舉看起來，票比較少的輸了，但是可以發現，透過一場選舉，陳其邁也長大、成熟了。

因此他覺得很難定義什麼是成功、什麼是失敗。因為紅塵十丈、凡夫俗子很難定位，可能賺到了錢就是成功、賺少了就是失敗；考試及格了就是成功、沒進到心目中理想的學校可能是失敗。

於是他慢慢思考整個社會的價值，過去傳統爸爸、媽媽、學校老師教導的好像都是如此，社會一個很奇怪的現象，從小考試名列前茅的，就是屬於成功者，例如當今政壇最能代表的，也是沒有人能超越的台北市長柯P，考試從小到大，5歲到50歲都是最優秀的，考試都是第1名；但他自己剛好反過來，從小到大都是放牛班，「那我是成功還是失敗？」

「為什麼我覺得講這個題目心理會有壓力？」韓國瑜說，因為他覺得自己真的沒那麼優秀，在國中二年級前，若照傳統價值觀，他應該真的算是優秀，怎麼考就是第1名；但到國三時開始寫情書、追女孩子，功課一落千丈，讀書階段就跌跌撞撞，好像沒有成功過。

韓說，所以他覺得這個價值的想法，還有整個教育的想法、教育的哲學觀，對於傳統這一套，是不是有一點要調整，是不是要因材施教。

因此韓國瑜認為，不管在任何工作崗位，唯唯諾諾，各方面優異的這種人可以用，但那個膽子大、充滿創意，卻是不好駕馭的也可以用，這個很重要。

(中國時報)