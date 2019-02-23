敞開心胸 韓冰以自身文化為榮
韓國瑜千金韓冰被譽為「最強公關」，外界好奇韓如何教育孩子。他曾告訴韓冰出國求學，一定要打開心胸，不要因為歷史、政黨、意識形態等因素活得太封閉，並鼓勵每天要抽出時間了解國際大事，才能具有國際觀面對世界挑戰。
他就告誡韓冰，要曉得自己是誰？憑什麼出去？在滾滾紅塵大千世界有多種文化，不要先把自己關起來，切勿自認了不起，每個所接觸的人，不論哪個國家、貧窮或富有，儘管打開心胸當成交往的好朋友，人生就是彩色的。
韓跟台下聽眾分享，台灣人本來善良，但或許因歷史、政黨、意識形態、族群等因素，心胸被關閉了。他說，挫折、失敗是難免的，但千萬不要沮喪，在交往其他朋友時，一定要把心胸打開。
他提及，自宋朝開始女子須裹小腳，但如今台灣人似乎把大腦裹起來，腦袋不開這很可怕，有人可能認為自己讀會計就專攻會計、讀服裝設計就專攻服裝設計，但世界如此大，台灣土地只占萬分之三、人口占千分之三、工業產品占全世界百分之三，因此要廣泛接納所有人事物。
韓國瑜也教育韓冰要了解國際大事，「不能像螞蟻，活在兩度空間，只有點跟線」，如果不跳出來了解世界之大，生命會更狹窄。他建議每天要抽點時間聽聽BBC、美國之音等國際媒體，或把台灣報紙社論拿出來看，了解政治、人權、金融、環保、經濟等多元議題，若大學4年持之以恆，「就像多了好幾十位教授教你」。
韓冰昨擔任神祕嘉賓意外現身，以「過來人」經驗分享，台北雖然較都市化，但高雄有電腦、也有手機，漸漸打破南北資源不均問題，現在國際化管道多方便學習。但她也提醒，不要因為出國讀書就覺得驕傲，要多看不同面貌，充實好自己，以自身的文化為榮。
(中國時報)
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