小編看老闆 很像「魔女莉卡」
在小編王律涵的眼裡，高雄市長韓國瑜是怎樣的人物？她昨天在「累積失敗、邁向成功」講座助講時透露，韓是個很真性情的人，發言不愛看稿子，常脫稿演出，所以常上新聞，這就是沒有看稿子的壞處，但有時也挺有趣的。
由於韓國瑜要王律涵自由發揮，王律涵說，她要講1個市長聽不懂的，她問大家有看過動漫《小魔女Doremi》嗎？裡面有1隻青蛙叫「魔女莉卡」，很多韓粉都反映，市長很像「魔女莉卡」。王一語立刻拉進與台下上百名大學生之間的距離。
王律涵說，有一種餓叫「阿嬤覺得你很餓」，有一種飽叫「市長覺得你沒有飽」。她說，韓國瑜很關心大家，怕同仁累了或餓了，但韓國瑜時常累到滿眼血絲，令人看了很心疼；她覺得韓國瑜就像爸爸，且亦師亦友，常與年輕人分享經歷。
她還爆料，有人覺得韓國瑜像搞直銷的，他講什麼都令人覺得很有道理，可以帶給年輕人不同的啟發。她笑說，韓國瑜很適合這場演講的主題「累積失敗、邁向成功」，她則完全不像，目前只能乖乖累積失敗、記取教訓。
(中國時報)
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