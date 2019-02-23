腦袋解鎖 做好國際化準備

2019年02月23日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜昨晚在2019成功之母講座第1場「累積失敗 邁向成功」中提到，台灣過去教育觀念一直認為，考試及格就是成功，沒有及格就是失敗，但他認為，教育重點應著重在因材施教，他並舉例很多藥廠老闆學歷不高，但他身邊很多部屬都是高學歷，因此不能以學歷高低來論定成功與否。

韓國瑜也說，台灣家長經常警惕小孩「那種人不要交往」，但他舉例，女兒要出國時，他就告訴女兒，不論貧窮或各種形形色色的人，都要打開心胸跟大家交往，才能開拓國際觀。

韓國瑜語重心長表示，年輕人未來必須與全世界競爭，現在台灣人卻把大腦鎖起來，台灣人口只占全世界千分之三，一定要去了解世界變化有多可怕，因此鼓勵年青學子要關心國際大事，大學期間多關心人權、經濟發展、國際消息、台灣報紙社論等。

韓國瑜強調，台灣這2、30年來教育政策沒有培育國際人才，他非常擔憂台灣下一代，他鼓勵大學青年要把自己訓練國際化，在大學期間做好國際化準備，做好國際化不見得成功，但沒做好就已經喪失競爭力。

(中國時報)