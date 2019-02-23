新聞透視》政大師生做成結論 關台大人啥事！侵門踏戶鬧事 打著民主反民主
台大學生半夜去砍政大蔣公銅像馬腳，天亮之後在獨派團體辦公室召開記者會高談轉型正義，其與特定意識形態之間的連結，不避人耳目到了匪夷所思的地步。政大蔣公銅像的留存是經過學校民主程序投票決定，台大的學生卻無視於政大師生的決定，「侵門踏戶」到政大校園來毀銅像，無啻於高舉民主的大旗卻做違反民主的劣行。
政治正確 無視法治也沒事
這些毫無代表性的學生，憑什麼可以無視法治，只為一己的「正義」為所欲為？還是打過小算盤，知道在目前氛圍下，只要「政治正確」，小打小鬧最終會沒事？畢竟衝進行政院都可以撤回刑事告訴了，鋸個馬腳也不過小菜一碟？
從小處說，政大銅像爭議早在前年9月政大校務會議投票通過遷移其中一座，去年1月再經決議將遷移總圖蔣中正銅像，經校友奔走，去年8月遷到華興育幼院。換言之，此事已由政大內部以民主程序解決的校務，關他校學生什麼事？
倒行逆施 九合一已得教訓
蔣中正是政大的第一任校長（1927年中央黨務學校），政大1954年在台復校，也是蔣中正治理台灣期間，這些都是歷史事實；政大放置創校校長銅像，有何不對？如果一所大學連自己的創校者銅像都容不下，才反而是氣量狹小，有愧於大學被一代又一代人視為社會啟蒙者的定位吧？
從大處說，批判蔣中正功過，在今日台灣社會早已不是禁忌－－或者說，早已經「流行」過了的運動；更何況，蔡政府倒行逆施、肆無忌憚，其創設的促轉會、黨產會惡名昭彰，本身正當性嚴重不足，早已鬧得天怒人怨，去年11月九合一選舉結果已是最好明證。
過氣鬥爭 還當選舉提款機
我們好奇的是，都甚麼年代了，為何還會有人會認為，「砍蔣中正銅像」這種舊時代的「過氣」鬥爭行為，或是「轉型正義」這種廉價的政治話語，可以當作無限的選舉提款機？
銅像不能言，但民眾眼睛雪亮；絕大多數台灣民眾原本都認為，至少民主是台灣的共同價值，但是現在台灣的氛圍還能叫民主嗎？但願學子們在歷經時間的刷洗和自身的閱歷之後，能知道「民主」絕非找一尊無辜銅像麻煩，也絕非口頭說說「我負責」那麼簡單。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範