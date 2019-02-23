新聞透視》政大師生做成結論 關台大人啥事！侵門踏戶鬧事 打著民主反民主

2019年02月23日 04:10 中國時報 簡立欣

圖為2016年學生在圖書館內的蔣公銅像貼上228受難者海報。（政大野火陣線提供）

台大學生半夜去砍政大蔣公銅像馬腳，天亮之後在獨派團體辦公室召開記者會高談轉型正義，其與特定意識形態之間的連結，不避人耳目到了匪夷所思的地步。政大蔣公銅像的留存是經過學校民主程序投票決定，台大的學生卻無視於政大師生的決定，「侵門踏戶」到政大校園來毀銅像，無啻於高舉民主的大旗卻做違反民主的劣行。

政治正確 無視法治也沒事

這些毫無代表性的學生，憑什麼可以無視法治，只為一己的「正義」為所欲為？還是打過小算盤，知道在目前氛圍下，只要「政治正確」，小打小鬧最終會沒事？畢竟衝進行政院都可以撤回刑事告訴了，鋸個馬腳也不過小菜一碟？

從小處說，政大銅像爭議早在前年9月政大校務會議投票通過遷移其中一座，去年1月再經決議將遷移總圖蔣中正銅像，經校友奔走，去年8月遷到華興育幼院。換言之，此事已由政大內部以民主程序解決的校務，關他校學生什麼事？

倒行逆施 九合一已得教訓

蔣中正是政大的第一任校長（1927年中央黨務學校），政大1954年在台復校，也是蔣中正治理台灣期間，這些都是歷史事實；政大放置創校校長銅像，有何不對？如果一所大學連自己的創校者銅像都容不下，才反而是氣量狹小，有愧於大學被一代又一代人視為社會啟蒙者的定位吧？

從大處說，批判蔣中正功過，在今日台灣社會早已不是禁忌－－或者說，早已經「流行」過了的運動；更何況，蔡政府倒行逆施、肆無忌憚，其創設的促轉會、黨產會惡名昭彰，本身正當性嚴重不足，早已鬧得天怒人怨，去年11月九合一選舉結果已是最好明證。

過氣鬥爭 還當選舉提款機

我們好奇的是，都甚麼年代了，為何還會有人會認為，「砍蔣中正銅像」這種舊時代的「過氣」鬥爭行為，或是「轉型正義」這種廉價的政治話語，可以當作無限的選舉提款機？

銅像不能言，但民眾眼睛雪亮；絕大多數台灣民眾原本都認為，至少民主是台灣的共同價值，但是現在台灣的氛圍還能叫民主嗎？但願學子們在歷經時間的刷洗和自身的閱歷之後，能知道「民主」絕非找一尊無辜銅像麻煩，也絕非口頭說說「我負責」那麼簡單。

(中國時報)