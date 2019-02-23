以和平化解仇恨 轉型才有正義

2019年02月23日 04:10 中國時報 蕭承訓

228和平紀念日將至，每到此紀念日前夕，台灣社會就瀰漫著一股暴戾之氣，果不其然，先有藍天聯盟執行長楊思聖到228紀念館踢斷和平柱，接著台大生夜闖政大校園鋸毀蔣介石銅像，他們把怒氣宣洩在圖騰上，行為皆不可取，倘若政府成立的促轉會無法化解長期割裂的仇恨敵視，那還奢言「轉型正義」。

蔣介石銅像拆不拆？如何處置？近十多年來引發衝突和討論，不僅是兩蔣慈湖陵寢、中正紀念堂，特別是設在大學校園裡的蔣介石銅像更是引發關注，其中，輔大學生潛入校園鋸蔣介石銅像，還與員警衝突，但因校方未提告，司法未能介入。

也有許多大學透過校內民主程序，經校務會議決議或是投票，決定校園內蔣介石銅像的去處，這些都是展現民主社會公民自決的成熟表現，而透過此程序留下的銅像，包括學校及任何人都應給予尊重和保全，畢竟銅像有其歷史意義，如同政治人物送給廟宇匾額提字，都有其特殊意涵。

只不過，少數政客為謀取政治利益，經常挑起歷史仇恨，從前年開始，獨派人士藉由砍斷蔣介石銅像發表個人政治理念，儘管法官依法判刑，但仍視法律為無物，拿打破威權合理化犯罪行為，口裡雖喊著要正面面對司法，卻是創造個人霸權。

尤其，政府成立促轉會，不僅自甘墮落，淪為打擊不同意識型態人士的東廠，還以促轉條例企圖要求國防部進行「清除威權象徵及保存不義遺址」的清查，也就是拆除蔣介石的銅像，遭國防部以尊重歷史傳承，以及國軍的特殊屬性，直指蔣公是第一任校長，這就是歷史，必須飲水思源，沒有理由動它。

吃果子拜樹頭，記取歷史教訓的目的，就是不重蹈覆轍，這是推動轉型正義最主要目的。況且做人不能忘本，更不能數典忘祖，利用歷史悲劇挑起仇恨，無非是圖一己私利，既然228這天，現在除了紀念又放假，就是期盼大家能以和平化解仇恨，否則就失去意義。

(中國時報)