政大校園自主 解決校歌、銅像爭議

2019年02月23日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

政大不只蔣公銅像多災多難，校歌也歷經多年波折，2017年改為新舊版本並陳，關鍵歌詞如「吾黨」、「三民主義」、「中華民國」在新版本中都刪除。但其實政大校訓、校徽也曾被點名，被認為是「舊時代的遺毒」。

政大前身是國民政府於1927年在大陸江蘇省設立的中央黨務學校，遷台之後校內仍留有不少與首任校長蔣中正有關的象徵圖騰，除了每逢二二八必遭波及的蔣中正銅像，還包括校內總圖被命名為「中正圖書館」；校訓是蔣中正手書的「親愛精誠」（跟黃埔軍校即今陸軍官校一模一樣）；校歌裡的「吾黨」、「三民主義」字眼；以及校徽是國花梅花等。

物換星移，解嚴之後，政大濃濃的「黨味」漸漸淡去，但在本土化大旗之下，政大仍被特定人士視為黨國意識太深、不符社會脈動潮流，早在1990年代就有人提議更改政大校名、校歌等。

2004年政大校務發展會議提案更改校歌、校訓及校徽等，造成正反兩派激辯，贊成者認為校歌、校徽含有過去國民黨黨校的時代背景，已不符現況；反對者認為這些學校的象徵物具有歷史意義，且更改校徽等對學校改革並不會產生實質影響。當年歷經9次校務會議討論，最終「修改校歌派」闖關失敗。

2015年政大社團「政大野火陣線」在校內連署廢校歌，並有部分科系發動「罷唱」（校歌是政大合唱比賽必選曲），2016年成立檢討委員會、上網徵詢意見，2017年歷經多次校務會議，最後在2017年9月7日通過新校歌方案。當天也同時決議遷移一座蔣中正銅像。

新校歌修訂了不少關鍵歌詞，如「實行三民主義為吾黨的使命；建設中華民國是吾黨的責任」改為「實踐民主法治是我們的使命；維護自由人權是我們的責任」。

(中國時報)