蔣公銅像被砍馬腳...促轉會稱理解但遺憾
中國時報
季節／台北報導
針對22日政大蔣公騎馬銅像馬腳被鋸一事，促轉會發表聲明，指出可以理解為何有民眾會這樣做，而這樣的事情也不能視為個案，必須藉此全面反省台灣轉型正義如何落實。對於有年輕學子及民眾，自行除去或毀壞威權象徵，以行動發聲，促轉會可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。
促轉會表示，處理威權象徵，是該會的法定職責，實踐轉型正義，更是國家的責任，然而，我國民主轉型迄今已逾三十年，國家卻遲至去年才成立促轉會，開始系統性推動轉型正義工程，回應民間早已覺醒的轉型正義籲求。
但轉型正義的工作要與時間賽跑，更需公民社會的共識與支持。促轉會自成立以來，努力執行這項任務，仍須與不同意見對話，才能提出處理威權象徵的妥適方案，需要花時間。
此外，促轉會認為，無論持何種立場，轉型正義工作必須面對台灣社會分歧歷史記憶的深層問題，而這類激烈行動則難以觸及這個深層結構，反而可能招致不同立場的報復行為，造成惡性循環，對推動轉型正義的進程難有實益。
對此，促轉會責無旁貸，將本於職權陸續與相關主管機關協商各式處置方案，但過程中最重要的仍是鼓勵社會對話、帶動討論、廣納各方意見。
最後，促轉會指出，政大在去年透過校內民主程序，經校務會議決議遷移校園內一座蔣中正銅像，台中教育大學也循相同模式處理，中山大學則透過師生投票方式，決定搬遷銅像。
目前全台公共空間蔣介石塑像有1053個，扣除慈湖的227個，還有826個分散在全台灣，校園內就有513個，占了62％，促轉會鼓勵各校師生透過校內民主程序，不論是投票、召開公聽會或校務會議提案等各種管道，以理性思辨的方式，促成對校園內威權象徵之反思與定位的再思考。
(中國時報)
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