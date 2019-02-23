踹斷228和平柱 警將傳喚楊思聖

2019年02月23日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

228和平紀念日將屆，藍天行動聯盟祕書長楊思聖，19日下午2時許，前往台北228紀念公園，破壞踹斷裡面的和平柱，並開臉書直播「犯行」，警方獲報調閱監視器書面蒐證，228紀念館也於21日正式提告毀損，中正一警分局受理後已發出傳喚通知書，近日傳喚楊思聖到案說明。

台北228紀念館館長蕭明治昨表示，他希望嫌犯能夠道歉、賠償，並已對嫌犯提出毀損告訴，他更期盼各界不要被激化，引發對立。

藍天行動聯盟祕書長楊思聖是在本周二下午前往台北228紀念公園，並沿路開直播，痛罵民進黨及相關獨派人士，指其假藉228轉型正義，激化台灣人民對立，他對這些行為無法接受，說完便踹斷裡面的1根寫有「希望世界人類和平」紀念柱，館方人員見狀立刻拿起手機進行蒐證

由於全案屬告訴乃論，228紀念公園21日由館長蕭明治代表，前往警局提告，蕭明治表示，該和平柱是當初開館時，熱心民眾捐贈給館方，中正一警分局已完成報案受理，近日將傳喚楊到案，全案依毀損罪偵辦中。

(中國時報)