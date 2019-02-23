踹斷228和平柱 警將傳喚楊思聖
228和平紀念日將屆，藍天行動聯盟祕書長楊思聖，19日下午2時許，前往台北228紀念公園，破壞踹斷裡面的和平柱，並開臉書直播「犯行」，警方獲報調閱監視器書面蒐證，228紀念館也於21日正式提告毀損，中正一警分局受理後已發出傳喚通知書，近日傳喚楊思聖到案說明。
台北228紀念館館長蕭明治昨表示，他希望嫌犯能夠道歉、賠償，並已對嫌犯提出毀損告訴，他更期盼各界不要被激化，引發對立。
藍天行動聯盟祕書長楊思聖是在本周二下午前往台北228紀念公園，並沿路開直播，痛罵民進黨及相關獨派人士，指其假藉228轉型正義，激化台灣人民對立，他對這些行為無法接受，說完便踹斷裡面的1根寫有「希望世界人類和平」紀念柱，館方人員見狀立刻拿起手機進行蒐證
由於全案屬告訴乃論，228紀念公園21日由館長蕭明治代表，前往警局提告，蕭明治表示，該和平柱是當初開館時，熱心民眾捐贈給館方，中正一警分局已完成報案受理，近日將傳喚楊到案，全案依毀損罪偵辦中。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。