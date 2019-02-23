綠拚選票 老農津貼提高至7969
搶救選票綠營動起來！繼鬆綁農地工廠就地合法化後，蘇揆昨天對立委建議老農津貼，由目前7256元，明年一口氣調漲為7969元，表示「認同」，農委會估，此每月將增加4.2億元，每年約增加51億元，據悉，行政院政務委員張景森近期將開會討論。
農委會估 年增51億元
此外，針對汰舊十年老車，綠營立委質詢時說引民怨，蘇貞昌也像萬應公，立馬回應，表示將不再採用年限的方式來淘汰老車，會改以補貼的方式讓老車車主早日換新車，藉此一樣達成改善空氣汙染狀況的目標。環保署長張子敬昨天對此也快速展現效率，表示具體的政策還在討論，但希望愈快上路愈好。
綠委陳明文昨在立法院全院會議質詢指出，老農津貼目前是7256元，過去都是隨「消費者物價指數（CPI）」每4年調整，明年1月將調整7620元，建議行政院改採經濟成長率（GDP）作為調整標準，如此明年可調漲至7969元。行政院長蘇貞昌對此表示認同，指讓農民享受經濟成長果實很有道理，強調是個方向但也涉及需要修法。
政院修法 近期將討論
《老年農民福利津貼暫行條例》明定，年滿65歲且加入過農保滿15年以上的老農，符合相關條件就可領老農津貼。津貼從2012年起調整為每月7000元，每4年隨CPI指數成長率條整，但若成長率在0以下則不調整。
陳明文質詢並秀出台灣近年GDP數字，表示原本老農津貼都用CPI成長率去算，明年將調至7620元，台灣近年經濟成長不錯，約都有2％，若改用經濟成長率去計算調整，可調到7969元，呼籲政院能夠主動修法，可顯現出照顧老農的態度。
農委會主委陳吉仲表示理解立委的意思，但要修改《老農津貼》。蘇貞昌則說，這是修法方向，照顧農民，讓農民一起享受經濟成長的成果，這也是應該的。
10年老車 改補貼汰換
另外，對於立法院《空氣汙染防制法》修正案，要求對出廠10年以上交通工具，制定嚴格空汙標準，形同強制民間淘汰難以達到標準的老車。對此，綠委許智傑在立法院質詢時指民抱怨連連。他並稱這也是造成民進黨去年9合1選舉大敗原因之一。
蘇貞昌答詢時表示研討取消年限，用補貼方式，讓老車車主買新車，在貸款和關稅貨物稅上，政府也在研究要怎樣幫忙，減輕車主負擔，讓他們早點換新車。
(中國時報)
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