感受不到溝通溫度 工商團體打臉蘇揆
八大工商團體昨（22）日舉行聯合新春團拜，工業協進會理事長蔡圖晉指出，工商團體這幾年明顯感受不到政府與工商團體「溝通的溫度」，部會間政策看法與立場不一，讓業界無所適從；商總理事長賴正鎰也表示，以能源政策來說，行政院前後院長說法不一，「看不到政府到底要台灣到什麼方向」。
工總、商總、工商協進會、中小企總、工業協進會、電電公會、貿協、工業區廠商聯合總會等八大工商團體昨舉行新春團拜，並在總統蔡英文面前提出重新思考能源政策、吸引台商回流力道等6大建議。
蔡圖晉代表工商團體致詞指出，這幾年工商團體明顯感受不到政府的「溝通溫度」，部會間更是溝通不足，導致許多政策的立場和看法不一致，讓工商團體無所適從。他建議，政府在政策形成之前，應該多和工商團體互動，了解業界需求和看法，才不至於在政策出爐後，發生窒礙難行的狀況。
賴正鎰除對前行政院長賴清德對以核養綠表現出正面態度，換成蘇貞昌上任，卻說不可以，能源政策反覆，憂心「看不到政府到底要帶台灣到什麼方向」。另外，政府推動的「歡迎台商回台投資行動方案」，稅率制度與業界理想差距很大，還需要「努力溝通」，也希望部會清楚定義「不追稅」標準，僅用個案認定，恐怕沒多少企業「敢去諮詢」。
賴正鎰認為，韓流的出現，讓地方經濟有感振興，從房地產，旅館業，百貨及觀光夜市人潮等各行業都明顯感受到「人進來、貨出去，大家發大財」，韓國瑜一位高雄市長，就可以讓經濟大有轉變，可見政府更應該發揮效能，「以全民利益為利益」，拚經濟，不拚政治和口水。
(中國時報)
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