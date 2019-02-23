農委會組國家隊 韓轟腦袋有問題
農委會透露將成立「國家隊」行銷農產品，高雄巿長韓國瑜22日再度重炮批評農委會「腦袋瓜是不是有問題啊？」他表示，看到農委會這個做法，完全沒有對症下藥，他實在是無法接受，還反問如果失敗了，「難道過2年成立一個『超宇宙』嗎？」
韓國瑜22日出席「高雄運將會說英文」活動，會後受訪說，農委會2年前才花了將近10億元成立台灣農業國際開發公司，要幫台灣農產品向外面搶訂單、找通路，但2年下來，到底做了多少不知道，現在再成立1個國家隊，那這10億到哪裡去了？
他反問，台灣農業開發公司現在要還是不要？又成立1個國家隊，如果國家隊再失敗咧？再過2年成立1個「超宇宙」嗎？
韓國瑜批評，「我們政府官員農委會的做法是不是有問題啊？」1個架構找一大堆人來酬庸、發薪水，然後外銷訂單找不到，農民繼續哭泣，哭泣完以後，農委會再用一大堆阿拉伯數字來說做得多好多好，「既然做這麼好，還成立國家隊幹什麼？」
此外，高雄市農會理事長蕭漢俊一提起台農發，雖說不好評論太多，但仍難掩滿肚子不滿表示，台農發角色定位混淆、策略錯誤，不僅沒做到穩定進口功能，反而自己利用國內的台糖地種植作物，形同與台灣農民爭利，不解政府不幫農民就算了，為何還要成立公司來搶市場？
對於政府2年多前成立台農發，高雄區漁會理事長謝龍隱直說，「第一次聽到」，對現在農委會又有意推「國家隊」，他表示，到底成員、想法、做法是什麼，或許只有農委會的人才曉得。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。