農委會組國家隊 韓轟腦袋有問題

2019年02月23日 04:10 中國時報 曹明正 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

農委會透露將成立「國家隊」行銷農產品，高雄巿長韓國瑜22日再度重炮批評農委會「腦袋瓜是不是有問題啊？」他表示，看到農委會這個做法，完全沒有對症下藥，他實在是無法接受，還反問如果失敗了，「難道過2年成立一個『超宇宙』嗎？」

韓國瑜22日出席「高雄運將會說英文」活動，會後受訪說，農委會2年前才花了將近10億元成立台灣農業國際開發公司，要幫台灣農產品向外面搶訂單、找通路，但2年下來，到底做了多少不知道，現在再成立1個國家隊，那這10億到哪裡去了？

他反問，台灣農業開發公司現在要還是不要？又成立1個國家隊，如果國家隊再失敗咧？再過2年成立1個「超宇宙」嗎？

韓國瑜批評，「我們政府官員農委會的做法是不是有問題啊？」1個架構找一大堆人來酬庸、發薪水，然後外銷訂單找不到，農民繼續哭泣，哭泣完以後，農委會再用一大堆阿拉伯數字來說做得多好多好，「既然做這麼好，還成立國家隊幹什麼？」

此外，高雄市農會理事長蕭漢俊一提起台農發，雖說不好評論太多，但仍難掩滿肚子不滿表示，台農發角色定位混淆、策略錯誤，不僅沒做到穩定進口功能，反而自己利用國內的台糖地種植作物，形同與台灣農民爭利，不解政府不幫農民就算了，為何還要成立公司來搶市場？

對於政府2年多前成立台農發，高雄區漁會理事長謝龍隱直說，「第一次聽到」，對現在農委會又有意推「國家隊」，他表示，到底成員、想法、做法是什麼，或許只有農委會的人才曉得。

(中國時報)