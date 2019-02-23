釋韓疑慮 陳吉仲親上火線
農委會將推國家隊「農產品外銷平台」要外銷蔬果，遭高雄市長韓國瑜質疑「農委會腦袋瓜有問題」。對此，農委會主委陳吉仲昨（22）親上火線在臉書直播，說明農產品外銷平台是一個國家隊（Team Taiwan）的概念，這跟台農發只是一家公司不同，願意到高雄向韓國瑜說明平台運作模式和目的。
陳吉仲先用台語說明，成立農產品外銷平台是台灣隊的概念，就像是台灣棒球要拿世界冠軍，要有球員、技術、教練，還要有人安排訓練、設備和交通，還要有很多台灣人對於棒球隊的支持，加起來就是台灣團隊的精神，這就是成立平台的原因。
陳吉仲表示，外銷平台是把台灣要外銷的30幾個農產品從農民、合作社到外銷業者、地方政府和中央政府整合起來，這個跟台農發是一家公司的作用完全不同，要把農產品外銷到其他地方，國外知道台灣，但是不一定知道台灣的某個城市，要是韓國瑜市長願意的話，很願意直接到高雄，完整說明平台目的和運作。
不過，農漁經學者李武忠指出，要成立外銷平台之前，應先檢討政策，像是工作會不會重疊？績效要怎麼認定等，事實上政府兩年前成立台農發後，到現在都沒有公開成效，政府要用國家力量外銷蔬果，還要要成立品牌，但都沒有找到因應的對策，這樣的結果沒有辦法讓人期待，花了那麼多錢，為何沒有辦法幫優質農產品外銷，現在還要成立平台另起爐灶，「根本是酬庸」，變成政府的肥貓平台。
(中國時報)
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