獨派色彩 葉國興任國安會副祕書長
國安人事改組！蔡英文總統聘請甫卸任行政院副院長施俊吉、國安會副祕書長陳俊麟出任國安會諮詢委員；副祕書長一職，則由獨派色彩濃厚的前新聞局長葉國興出任。
葉國興為美國紐約大學比較法學碩士、美國哥倫比亞大學國際關係碩士，曾任總統府國策顧問、國家安全會議諮詢委員、行政院秘書長、政務委員、新聞局長、台糖公司董事長、台灣綜合研究院國際暨戰略研究所研究員、政大國關中心助理研究。
至於施俊吉為台大經濟學博士，曾任行政院副院長、行政院政務委員、金融監督管理委員會主任委員、公平交易委員會委員、證券交易所董事長、中央研究院研究員。陳俊麟清大社會所碩士，曾任國家安全會議副祕書長、研考會副主委、資策會董事。
(中國時報)
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