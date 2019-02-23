KTV雙雄攜手 錢櫃擬併好樂迪

2019年02月23日 04:10 中國時報 邱莉玲 、 方歆婷 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

錢櫃22日宣布將與好樂迪合併，預定下周送公平會三度闖關！好樂迪、錢櫃兩家公司董事會22日決議辦理股份轉換，將由錢櫃砸下67.34億元現金，以每股67.7元取得好樂迪流通在外約1億股，好樂迪成為錢櫃100％子公司，若申請獲准，好樂迪將下市，暫定為10月1日，錢櫃從興櫃轉上市，仍採雙品牌經營。

不過，對國內兩大連鎖KTV業者好樂迪與錢櫃宣布要「強強聯手」，公平會副主委彭紹瑾表示，目前沒有收到該申請案。

好樂迪、錢櫃合併，是兩者事隔12年後，再提合併申請。好樂迪發言人李俊德強調，過去12年產業環境發生巨變，台北、新北市出現第三家大型業者（星聚點）競爭，南部也有南霸天（享溫馨）嗆聲，還多了許多可以唱歌的地方，如大型MOTEL等，希望公平會除了考量消費者、供應商之外，也考慮目前市場競爭實況。

回顧好樂迪、錢櫃的合併史，2003年首次向公平會申請獲准，但後來因為雙方意見不合，在股東會撤銷；接著2006年二度申請，隔年被以兩者在雙北形成獨佔否准；後來，2015年兩者被查出有「經常共同經營」行為，涉公平法結合型態卻未申報，隔年被處以罰鍰，並改正。

兩者這次三度提合併，主要訴求兩點，一是近年市場出現一些新進的大型同業，且這些業者存活不錯，之前公平會認為合併將構成後進者參進障礙已不存在；二是市佔率應被重新認定，業者著重所有可以唱歌的地方，但主管機關只看有營業執照和包廂才叫KTV視聽伴唱業者。

(中國時報)